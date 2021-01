¿Cómo saber si un testamento se ha cambiado?

En una nota anterior te informamos sobre el procedimiento que se debe de llevar a cabo si se desea saber si una persona ha dejado testamento en México o no. Ahora, nos dedicaremos a contestar otra de las dudas más frecuentes que se derivan de los documentos testamentarios: "¿Cómo se puede saber si un testamento ha sido cambiado?" Si tienes interés en saberlo, aquí te lo decimos.

Puede que no lo sepas, pero en estados como Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y el Estado de México, las personas de 14 años ya pueden, legalmente, hacer su testamento. Es normal que un individuo que a temprana edad haya decidido documentar a quién le daría sus bienes, modifique no una ni dos sino hasta más veces el documento en donde se determina quiénes y qué heredarán las personas que eligió una vez que este muera. Ante esta situación, puede que a algunos les salte la duda de conocer si esta persona cambió su testamento.

Tal parece que los que tengan dudas al respecto se tendrán que quedar con la incertidumbre, ya que no se puede conocer si el fallecido modificó su testamento, ni cuantas veces lo hizo ni las razones que lo hayan llevado a hacerlo, puesto que el documento que los herederos conocen es el final, no hay forma de que estos puedan acceder a otro tipo de información acerca de este, a menos no en el ámbito legal, ético y moral.

Debido a que las únicas personas que conocen cuántas veces se cambió el testamento son el autor del mismo y el notario o los notarios a los que acudió para hacerlo, los familiares o los individuos que heredaron bienes y propiedades del finado solamente podrían saber si el documento se cambió si la persona que los heredó se los haya informado alguna vez o si, en una estratagema que rompa con toda ética, se le solicite al notario dicha información, a pesar de que esta en principio debe ser totalmente confidencial.

Claro que la duda sobre si se cambió el testamento, cuantas veces se hizo y las razones de ello siempre estará ahí, puesto que no hay un límite de veces que el documento testamentario pueda someterse a cambios y todo tipo de correcciones que se deseen y requieran por parte del testamentario.

Para poder que una persona modifique su testamento, esta deberá necesariamente cumplir con exactamente los mismos requisitos que se le pidieron para hacer el anterior al nuevo, por lo que de nueva cuanta tendrá que ir con un notario público y hacerle ver que quiere realizar ciertos cambios en el texto previo. El notario le dará las instrucciones y los documentos que se requieran para hacer el nuevo testamento. Se debe tener siempre presente que, aunque se hayan hecho varios documentos testamentarios, solo el último será el que tenga validez ante la ley.