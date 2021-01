¿Cómo saber si una persona dejó testamento en México?

Por más duro y crudo que parezca, lo cierto es que lo único seguro que los seres humanos tienen es la muerte. Es por ello que, en ocasiones, cuando una persona lo cree conveniente decide hacer su testamento para que, de ese modo, pueda heredar todo tipo de bienes a las personas que elija. Sin embargo, muchas veces los individuos que hacen su testamento no lo comunican a las personas a las que han nombrado en estos, de ahí que surja la duda "¿Cómo saber si una persona ha dejado testamento en México? Si te interesa saberlo, en esta nota nos encargaremos de decírtelo.

Un recurso muy utilizado en series, películas, telenovelas y demás es cuando un personaje de pronto y de la nada le informan que ha heredado cierta cantidad de dinero o propiedades, pero por más fantástico que parezca, más de las veces, las personas que estructuran sus otorgamientos, por una u otra razón, no revelan en vida a quiénes se los dejaron, por tal motivo cabe preguntarse cómo es que se puede conocer si alguien dejó un testamento.

Las únicas figuras que pueden consultar si una persona dejó o no testamento son los notarios públicos y los jueces/ Fuente: Pixabay

Aunque pocos saben, como pasa con muchos otros trámites, en México existe una herramienta especializada para consultar si un mexicano dejó o no su testamento. El Registro Nacional de Avisos de Testamento (Renat) es una base nacional de datos a la que tanto notarios públicos o jueces pueden acceder para conocer si una persona finada legó sus bienes a familiares o conocidos en un escrito que de certeza jurídica a sus herederos.

En el portal oficial del gobierno federal, se precisa que el objetivo del Renat es que, a través de la certeza jurídica que se les da a los herederos, pueda ser, al mismo tiempo, respetada la voluntad del autor de dicho testamento, puesto que se evitará que se invierta tiempo en los tramites de juicios que, a final de cuentas, resultarán inútiles.

Ahora bien, ya que sabemos que la herramienta para conocer quién dejó testamento es el Renat, el siguiente paso a saber es que las únicas personas que pueden solicitar esos datos son los notarios públicos o los jueces, es decir, los familiares del fallecido que quieran informarse sobre si este ha dejado herencia legal, deberán primero acudir o a un notario o a un juez, ya que estas dos figuras jurídicas funcionan como enlace entre el documento legal de herencia y el que los herederos puedan percatarse de la existencia de ese escrito formal en el que se exponen las atribuciones, distribuciones y legados del muerto.

Cabe mencionar que el Renat, al funcionar como una base de datos, solamente reacaba aquella información que cada una de las Entidades Federativas, por lo que la final del día, son los estados los que se ven en la obligación de enviar por Internet los datos que posean en este sentido y de, a su vez, requerírselas a todas la notarías que en su territorio existan. La información que el Renat tiene en su base data desde el mes de enero de 1995 en adelante.

¿Cuál es el procedimiento de consulta del Renat?

La consulta al Renat se lleva cabo vía electrónica a través de una conexión a Internet segura y con una base de datos encriptada, esto con el propósito de asegurar su inviolabilidad, de ahí que a esta solamente puedan acceder autoridades que tengan el permiso y, por ende, la facultad para hacerlo en cada uno de las Entidades.

El notario o juez pide con fundamentos y motivos al archivo de notarias o registro público de la propiedad local el informe sobre la existencia o no del archivo del testamento. Posteriormente, el archivo de notarías o registro público hace vía Internet la consulta al Renat. Una vez que el Renat tenga y procese la solicitud, se lleva acabo la consulta en la base en tiempo real. Después, el Renat estructura el reporte de búsqueda sellada con firma electrónica avanzada, este pasa al archivo de notarías o al registro público y por último el reporte es enviado al notario o juez.

¿Cuáles son los datos que debe proporcionar el juez o notario para solicitar el reporte de búsqueda?

Para poder que el notario o juez pueda pedir el reporte de búsqueda en el que se determina si existe o no el testamento de una persona fallecida, este tendrá que proporcionar de forma particular los elementos que conforman el nombre del finado; en otras palabras, anotar el nombre o nombres del testador, su apellido paterno, apellido materno. En caso de que una mujer use el apellido de su esposo, también se deberá poner este al final antecedido de la preposición "de".