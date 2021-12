¿Cómo se puede blanquear la ropa blanca?

Como habrás notado, no es nada difícil blanquear tu ropa blanca, ya que puedes realizar esta tarea con productos caseros que no dañarán tus prendas ni te costarán mucho dinero. Aplica los consejos que te compartimos y dejarás tus prendas blancas impecables y como nuevas.

Cuando laves tu ropa en la lavadora, agrega una taza y media de bicarbonato de sodio junto a la cantidad de detergente que ya sueles usar. Si la lavadora no estará llena, puedes utilizar una tasa de bicarbonato.

