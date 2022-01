¿Cómo se puede pintar la madera?

Una vez que hayas realizado los pasos anteriores toca empezar a pintar la madera . Es necesario aplicar las manos de pintura necesarias hasta que consigas el color que deseas, pero no olvides dejar secar la pintura después de cada mano para que se adhiera mejor a la superficie del mueble.

Una vez que hayas lijado la superficie, aplica la imprimación para sellar la madera, este es un paso necesario solamente si vas a utilizar pintura a base de agua; si se trata de un esmalte bicomponente, no será necesario imprimar.

