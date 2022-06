Cómo trabajar para una start up: conoce sus pros y contras

Las startup se vuelven cada vez más populares. Son empresas jóvenes, es decir, de creación reciente que suelen estar enfocadas a un ámbito digital, buscan cubrir servicios y tienen expectativas de crecimiento exponencial. Debido a que suelen diferenciarse de los modelos tradicionales de empresas, se han vuelto una opción muy atractiva para candidatos jóvenes o recién egresados.

Cómo trabajar para una start up

Las startup están abiertas a todo tipo de candidatos, con o sin experiencia, sin embargo, suelen llamar más la atención de los trabajadores jóvenes. Aunque no cuentan con los salarios más altos que podrían ofrecer empresas mejor posicionadas, tienen otro tipo de beneficios para sus trabajadores que las vuelve muy atractivas al momento de buscar empleo.

Cabe destacar que por su misma naturaleza digital y de reciente creación, es muy raro que las start up utilicen métodos tradicionales de reclutamiento. O sea, no suelen publicar sus vacantes en portales de empleo, pero no te preocupes, aquí te decimos cómo encontrar trabajo en una start up:

Conferencias o eventos especializados

En este tipo de sitios suelen promocionarse, explicar qué hacen y con qué tipo de vacantes cuentas. Estos eventos son ideales para hacer networking, suelen asistir personas con diversos perfiles profesionales y es donde las startup encuentran nuevos talentos que integrar a su equipo.

Página web oficial

Todas las start up cuentan con su propia página web y redes sociales, en donde suelen compartir las vacantes de empleo, o dejan un correo electrónico de contacto, ya que pueden tener una bolsa de empleo abierta siempre.

LinkedIn

Esta red social es una de las favoritas de las startup para encontrar nuevos trabajadores, ellos mismos pueden contactarte, o están abiertos a recibir mensajes.

Recomendaciones o contactos

La forma más fácil de llegar a una start up es a través de recomendaciones. Puedes investigar quién entre tus contactos tiene relación con alguna startup. Debido a que son empresas pequeñas, las recomendaciones personales son muy importantes.

Ventajas y desventajas de trabajar en una start up

Entre los pros que podemos destacar de tener un empleo en una start up, está el ambiente laboral. En general, es más relajado que el de una empresa tradicional. También es muy ventajoso el aprendizaje que ofrece, pues está abierto a perfiles con o sin experiencia y permite explorar tu potencial. Suelen ofrecer flexibilidad laboral, es decir, se trabaja por resultados, no por horas, y esto es muy cómodo para quien busca empatar su vida personal con la profesional.

Por otra parte, en cuanto a desventajas, la misma flexibilidad laboral puede suponer trabajar más horas, ya que es un ambiente competitivo y se espera que la empresa crezca en poco tiempo. También se debe tener en cuenta que quizá el salario no sea demasiado alto al inicio, porque es una empresa recién fundada. Por último, es importante tomar en cuenta el aspecto de la incertidumbre: muchas startup salen al mercado, pero no todas pueden sobrevivir.