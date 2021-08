¿Cómo trabajar temporalmente en Canadá sin estudios? Video de TikTok lo explica

¿Te gustaría viajar a Canadá para trabajar de forma temporal pero no tienes estudios? Lograrlo es más fácil de lo que piensas, así lo asegura la influencer Liza con Z, que compartió en TikTok los pasos para llevarlo a cabo.

A través de un video en su cuenta de TikTok, la usuaria @bylizaconz compartió con sus seguidores los pasos a seguir para trabajar temporalmente en Canadá sin estudios, mismos que aquí te compartimos para que no te pierdas la oportunidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No es imposible, de hecho es hasta más simple (que con estudios). Te explico cómo trabajar en Canadá sin estudios", dijo Liza.

La tiktoker explicó que el primer paso a seguir para trabajar en Canadá es ingresar a la página web jobbank.gc.ca, donde aparecen las opciones disponibles para viajar y trabajar en el país norteamericano de forma totalmente legal y sin necesidad de estudios.

En la página web jobbank.gc.ca encontrarás las vacantes para trabajos temporales en Canadá. Imagen: Captura de pantalla

Una vez dentro del sitio web, da clic en la pestaña amarilla con la leyenda "Find jobs and resources for temporary foreign workers in Canada" (Encuentra trabajos y recursos para trabajadores temporales foráneos en Canadá).

Después la página te mostrará una lista con los empleadores que han aplicado al permiso correspondiente para contratar trabajadores extranjeros de forma legal y por temporadas.

Lo padre de estos trabajos es que Canadá valora muchísimo la mano de obra, entonces abre muchas vacantes temporales para que tú te puedas ir una temporada nada más, y pues es como un permiso relativamente rápido", explicó Liza con Z.

La influencer detalló que la mayoría de los trabajos disponibles son oficios que no requieren estudios, y se encuentran principalmente en la provincia canadiense de Columbia Británica, "donde hay muchas granjitas", señaló.

"Hay muchísima variedad para elegir", aseguró, invitando a sus seguidores a intentarlo siguiendo los pasos que explicó.

Síguenos en