Conoce cómo se puede cancelar una transferencia bancaria

Hacer depósitos y transferencias años atrás implicaba tener que ir a la sucursal y esperar a ser bien atendidos, así como no tener que esperar demasiado, situación complicada cuando se trataba de días pico, como las quincenas, y en horarios pico. No obstante, esta ya no es la norma, porque prácticamente todos los bancos cuentan ahora con la banca online.

La banca en línea o banca virtual es una herramienta que las instituciones bancarias ponen a disposición de sus clientes, y que les permiten realizar movimientos entre cuentas a cualquier hora. A través de ellas, se pueden checar recibos de nómina, solicitar tarjetas de crédito, enviar o recibir dinero y mucho más, todo a través de un clic.

Aunque la banca en línea conlleva muchos beneficios, en ocasiones puede ocurrir que nos equivoquemos en algún dato, y entonces terminemos por realizar una transferencia a algún desconocido, o quizá transferimos más dinero del que correspondía. Ante este tipo de casos, ¿es posible anular la transferencia?

¿Cómo se puede cancelar una transferencia bancaria?

Sí es posible cancelar o anular una transferencia bancaria errónea, pero no es tan sencillo o puede depender de diferentes factores. Para empezar, es muy necesario que no caigamos en pánico, porque no podremos pensar con claridad.

Además, no hay que perder tiempo. En el momento en que nos demos cuenta de que hemos hecho una mala transacción, hay que buscar cómo solucionarlo. Para ello, es importante ponerse en contacto de inmediato con nuestra institución bancaria, ya que ésta contará con sus propios protocolos para este tipo de casos.

Hoy te compartimos las políticas de BBVA:

Cómo se puede cancelar una transferencia bancaria de BBVA

BBVA cuenta con la opción de cancelar transferencias bancarias, aunque no en todos los casos. Hoy vamos a ver cuáles son los requisitos y pasos que se deben seguir.

La página oficial de BBVA establece que, si bien sí se puede cancelar una transferencia bancaria, esto depende del tipo de transferencia que se haya hecho, y si ha llegado o no el dinero a la cuenta destino. Si ha ocurrido lo segundo, lo que se tendrá que hacer no es una cancelación, sino una devolución.

Se especifica que lo más importante es el tiempo. La cancelación de la transferencia bancaria debe hacerse en el mismo día de la operación, y antes de la hora en la que hay un corte por parte del banco emisor. Sin embargo, es importante subrayar que en el caso de que se trate de una cuenta del mismo banco (BBVA), no se puede cancelar, porque el envío es inmediato.

BBVA así como otras instituciones bancarias ponen énfasis en que al momento de realizar las transferencia bancarias se esté muy atento y se verifiquen los datos de la cuenta, para evitar cualquier error.