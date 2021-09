Conoce los errores más comunes al usar el aire acondicionado de tu auto

México.- La modernización ha dado lugar a que los automóviles actuales cuenten con sistemas de aire acondicionado, y otros aditamentos que aunque algunos de ellos no son tan indispensables, el sistema de climatización si se ha convertido en una necesidad, sobre todo en regiones donde hay diversos cambios de clima, por lo que es necesario conocer la manera correcta de utilizarlo, a fin de extender su vida útil antes de su primera reparación.

Si bien muchos creen que para utilizar el aire acondicionado del auto, solo basta con encenderlo y colocarlo a una temperatura agradable para los pasajeros, lo cierto es que es una cuestión mucho más compleja que el solo presionar un botón.

Por lo anterior, continuación te mostraremos algunos de los errores más comunes al operar el aire acondicionado del auto, algunos de ellos enfocados a forzar los compresores con la intención de acelerar el enfriamiento al interior del vehículo.

Uno de los errores más comunes, sobre todo las regiones áridas donde se sufren temperaturas superiores a los 30 grados centígrados gran parte del año es el colocar al máximo el nivel del aire acondicionado, justamente cuando ingresamos al vehículo, situación que podría causar daño en los interiores del vehículo, por el cambio tan repentino de temperatura.

Pues lo recomendable es abrir las puertas de auto y esperar unos 5 o 10 minutos para el el calor del interior se normalice.

Otro error común de los conductores es activar el modo recirculación, el cual es utilizado por la mayoría de ciudadanos que viven en ciudades con un alto nivel de contaminación. Ya que este modo deja de extraer el aire del exterior y aprovecha el que está dentro de la cabina para procesarlo por diferentes filtros que eliminan los gases nocivos.

Y aunque es una muy buen alternativa cuando nos encontramos en algún embotellamiento, no hay que abusar de esta función ya que según la temperatura del exterior podría ocasionar que los vidrios se empañen y al no tener entrada de aire nuevo, podría causar somnolencia en los conductores por lo que es recordable utilizarlo en periodos no mayores a 10 minutos.

Otra de las prácticas más comunes, aunque no es considerada como tal un error se ha convertido en un mito, ya que muchos conductores creen que el encender el aire acondicionado significa un consumo mayor de combustible, situación que en los autos de la actualidad ha quedado atrás.

Esto debido a los nuevos sistemas que en términos de consumo requieren una menor cantidad de energía, que en realidad no representa un gasto significativo de combustible, sin embargo al algunos conductores al desconocer prefieren sufrir el calor con la intención de ahorrar algunos litros de gasolina.