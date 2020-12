México.- Comprar un auto usado siempre puede ser una buena opción, sobre todo en estas fechas decembrinas que suele haber más movimiento en el mercado y además llega el esperado aguinaldo. Sin embargo, elegir uno auto no deja de ser una difícil decisión, lo recomendable es revisar cada detalle antes de hacer la compra; uno de ellos es el kilometraje, por esa razón te compartiremos a continuación algunas recomendaciones sobre esto.

El kilometraje funciona como un indicador que permite determinar el uso que se le ha dado al vehículo, esto es importante conocerlo ya que con el paso del tiempo su funcionamiento va perdiendo potencia. Incluso muchos expertos se basan en este factor para determinar el tiempo de vida de un auto, así que de ninguna manera deberías pasar por alto este detalle.

Asimismo, con este dato podrías llegar a calcular gastos futuros; sino haces una buena elección podrías terminar pagando mucho más de lo que te costó el auto.

La concesionaria Renting, con cede en Colombia, asegura que un vehículo promedio recorre aproximadamente 20 mil kilómetros al año. Con este dato podrías analizar el desgaste del auto de primera impresión. Supongamos, si te interesa un auto que cuatro años de uso, lo ideal sería que su kilometraje marcara aproximadamente 80 mil kilómetros recorridos.

Esto podría cambiar considerablemente si el auto se utilizó como taxi o si se usaba para algún servicio de entrega a domicilio, por mencionar algunas opciones. Por lo tanto te darás cuenta fácilmente que el auto lleva ya "una carrera larga", que por lo tanto podría no convenirte.

Consejos para comprar un auto usado: Qué kilometraje debería tener/ Pixabay

Cabe señalar que no es el único detalle en el que deberías basarte, por ejemplo, según Toyota un auto que sobrepasa los 150 mil en su kilometraje es considerado un modelo desgastado, sin embargo, no todos los propietarios son igual, es decir, el auto podría tener un kilometraje alto pero si ha recibido los cuidados oportunos no tendría porque ser una mala opción.

Es importante mencionar que el hecho de que el auto tenga un kilometraje bajo no quiere decir que sea buena opción. De acuerdo al Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas los vehículos con falta de actividad suelen presentar problemas en motor y batería. Peor aun, otra situación podría ser que el kilometraje este alterado de forma poco razonable.