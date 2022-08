Consejos para desarrollar habilidades blandas para la vida y el trabajo

Las soft skills o habilidades blandas han cobrado gran popularidad en los últimos años. Aunque tiempo atrás no se consideraban importantes, ahora se han vuelto esenciales para acceder a mejores puestos de trabajo. Sin embargo, antes de continuar, ¿qué son las soft skills o habilidades blandas?

Es el nombre que se les da a las habilidades o características personales, aquellas que forman parte de nuestra personalidad y cómo nos desempeñamos en distintos escenarios. Se diferencian de las hard skills o habilidades duras en cuanto a que no se “aprenden” o “adquieren” a través de cursos, diplomados o especializaciones.

Las hard skills serían, por ejemplo, el dominio en ciertos programas de diseño, así como saber un segundo o tercer idioma, estos conocimientos se adquieren a través de clases, en escuelas o academias, generalmente. En cambio, las habilidades blandas están ligadas a nuestra personalidad, y se cree que se nace con ellas.

En realidad, aunque sí hay algo de verdad en cuanto a que las habilidades blandas son de carácter nato, eso no quiere decir que no se puedan desarrollar cuando somos adultos. Los seres humanos experimentamos constantes cambios y sucesos que nos permiten desarrollar habilidades que no teníamos antes, incluyendo las habilidades blandas.

Dejamos unos consejos prácticos para desarrollar o mejorar tus soft skills.

Sé abierto a la retroalimentación

Es cierto que las críticas no gustan a nadie, pero no toda crítica es mala, alguna funciona como retroalimentación y puede ayudarnos a mejorar. Pide a tus amigos cercanos que te digan cuando te equivocas, así aprenderás a notas tus errores y trabajar en ellos.

Busca aprender algo nuevo siempre que puedas

Ya sea en cursos o de forma autodidacta, una excelente manera de potenciar nuestras habilidades blandas es estar siempre aprendiendo, porque esto nos abre la mente a un mundo de posibilidades nuevas. Aprender desde habilidades técnicas, hasta más artísticas o deportivas, es muy útil y sano.

Expande tu red de amigos

De los amigos se aprende mucho, por las largas conversaciones y las experiencias que se comparten. Date la oportunidad de conocer gente nueva y verás cómo te hablan de temas que desconocías.

No le temas al cambio

No todo el cambio es malo, e incluso si lo fuera, se sacan lecciones de él. Anímate a probar cosas nuevas y salir de tu zona de confort, ya sea para confirmar qué te gusta y qué no. Mientras más nos exponemos a situaciones diversas, desarrollamos nuevas habilidades.

Viaja

Por último, una de las experiencias que reúne más experiencias en sí misma, es la de viajar. Cuando se viaja, se conocen espacios y personas nuevas, además, tenemos diversos obstáculos y nuestra capacidad de resolver problemas se perfecciona. Viajar es una manera divertida y placentera de ir desarrollando habilidades blandas.