Consejos para evitar ser víctima de un fraude o estafa

Los estafadores y defraudadores han existido desde siempre, y una de sus características es la capacidad de renovarse, ya que no cabe duda que cada cierto tiempo surge un nuevo “método de estafa”, de ahí que lo más recomendable sea estar muy atento. Cualquiera podría ser víctima de un fraude, pero si estamos preparados para ello, es más fácil evitar caer en mentiras.

Sabemos ya que los estafadores pueden tener ideas nuevas de fraudes, pero hay algunas recomendaciones que nunca pasan de moda y nos ayudan a reconocer la situación de inmediato. Traemos para nuestros lectores consejos prácticos para evitar caer en algún fraude o estafa, ya sea laboral, bancaria o de cualquier otro tipo.

Consejos para no ser víctima de fraude

Dudar de información que parece “demasiado buena para ser verdad”

El primer consejo para evitar ser víctima de fraude es la duda. Si nos llegan ofertas “totalmente increíbles” es una buena señal para preguntarnos si de verdad son posibles. No se trata de dudar de todo, pero sí de hacer caso a nuestro sentido común e intuición, si algo no nos da confianza al inicio, es mejor investigar un poco más antes de hacer cualquier movimiento.

Investigar y buscar opiniones

El internet es una herramienta muy valiosa, ya que nos brinda información en todo momento y sobre prácticamente cualquier tema. En la actualidad, si algo no se encuentra en internet y carece de comentarios u opiniones, es algo de lo que se debe dudar. La presencia virtual es un indicador de lo confiable o no que puede ser alguna oferta, producto, servicio etc.

No compartir datos personales o financieros

Otra regla de oro es la de no facilitar nuestros datos a cualquier persona. Así como aprendimos de niños que no debemos dar nuestra dirección a los extraños, de la misma forma tenemos que proteger los datos que pueden ligarse a nuestras cuentas de banco. Recordemos que incluso las instituciones bancarias son cuidadosas con datos como número de cuenta, y tarjeta, y no se lo piden a los clientes, así que ¡atento!

Ser cuidadosos al momento de navegar en internet

En un punto anterior resaltamos las ventajas que brinda internet, sin embargo, hay que considerar que también tiene sus desventajas. Puede haber sitios fake o dañinos. Tenemos que elegir con cuidado las páginas en las que navegamos, muchísimo más las páginas en donde decidimos hacer compras en línea. Verifica siempre la seguridad que brinda el sitio web, y qué comentarios al respecto tiene. De la misma forma, nunca hagas clic en enlaces que provengan de correos electrónicos desconocidos.

Estos son los consejos que funcionan para protegernos de varios tipos de fraudes, aunque si eres atento, habrás notado que, de todo, lo que sobresale es el sentido común. Si sospechas de algo, lo mejor es alejarte o denunciarlo con las autoridades. Tu mayor arma es la información, así que siempre investiga a fondo lo que te genere duda o desconfianza.