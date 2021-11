Consejos para quitar las manchas de aceite de la ropa

Creo que a todos nos ha pasado al menos en una ocasión, que estás comiendo algo delicioso que ni cuenta te das de que te manchaste la ropa pero todo empeora cuando te enteras que la mancha es de aceite y el difícil de quitar.

Y no solo cuando estas comiendo puede pasar esto también cuando cocinas, el aceite suele saltar cuando se cocina debido a la reacción que pasa cuando la grasa está caliente y entra en contacto con el agua.

Bueno cualquiera que sea el caso hay que saber como quitar esa mancha de aceite de la ropa y en esta ocasión te recomendamos los siguientes trucos para que esas molestas manchas desaparezcan.

Leer más: Qué significa el tratamiento antiaging o antienvejecimiento y cuál es el mejor

Existen dos técnicas que pueden alternarse para garantizar que la ropa se desmanche. La primera implica en usar talco de bebé, sí así como lees, esta sustancia debe der usada cuando la mancha está seca.

En esos casos, se le agrega mucho talco de bebé a la mancha, cubriéndola por completo y apretando para que absorba bien el aceite. Después, deja reposar por dos horas, colocar la ropa en un recipiente con agua tibia (si es una tela delicada, que sea agua fría) y pasarle un cepillo de dientes de desuso por la mancha. Finalmente, lavar la prenda de forma normal en un lavarropas o cualquiera sea el método ordinario.

La otra forma de quitar las manchas de aceite es con detergente. Este truco no incluye a la ropa blanca, a la cual no se le debe d de poner detergente para no teñirla (el único que se puede usar en este caso es el detergente sin color). Funciona mejor cuando la mancha está fresca.

Leer más: Paso a paso, te decimos como aplicar el serum en tu cara

Añadir gotas de detergente en la mancha y pasarle un cepillo de dientes que no se usa. Agregar unas gotas de agua después de limpiar con el cepillo y luego de forma normal.