Cuaderno para estimular el lenguaje de los niños desde bebés

Si quieres que tu hijo desarrolle sus habilidades como el habla, bien puedes estimular su lenguaje con la creación de un bonito cuaderno, con el que puede identificar su familia y su entorno con imágenes y palabras.

Y es que quién no se ha topado en la vida con una persona que no sabe expersar lo que siente, no puede darte referencias de un lugar y no puede llamar a las cosas por su nombre, por ello es indispensable que los niños desde que son bebés conozcan el lenguaje.

En un cuaderno común vamos a poner a todos los integrantes de tu familia, puedes escribir la pregunta ¿quién es él? y abajo poner Papá, su nombre y una imagen, la decoración corre por tu cuenta para hacerlo mucho más atractivo.

Claro que hay un sinfín de libros que contienen imágenes y nombres, pueden ser las frutas y las verduras, pero nada más cercano como la familia y lo que tiene a su alrededor para que haya una relación inmediata y un aprendizaje.

El cuaderno para estimular el lenguaje es apto para todos los niños, incluso desde que son bebés, a partir de su primer año de vida podemos pasar momentos muy divertidos con los hijos al repasar cada una de las hojas.

También puedes leerle a tu hijo lo que dicen las palabras y puedes variar al leer las palabras completas o por sílabas, esto es todo un ejercicio que sin duda ayuda a los hijos al momento de comenzar su propia lectura.

En tu cuaderno de estimulación del lenguaje también puedes incluir gestos y emociones, triste, feliz, enojado, en fin, todas las que consideres, de esta manera los niños comienzan a conectar con sus emociones y a identificarlas.

Partes del cuerpo también es una más de la categorías a incluir en tu cuaderno de estimulación del habla de los niños, por ejemplo, puedes colocar un cuerpo humano y pedirle a tu hijo que te diga ¿dónde se ubica la nariz? primero en el cuaderno y luego en su propio cuerpo.

Te puede interesar:

Incluso se pueden poner también a los diferentes animales que existen, una imagen, su nombre y su sonido, incluso puedes hacer un cuaderno de cada tema y usar uno diferente cada día, este material puedes hacerlo conforme crecen los hijos, añadir nuevas imágenes cada día y hasta hacerlo juntos.