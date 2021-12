¿Cuál es la mejor oración para pedir un milagro a la Virgen de Guadalupe?

La Virgen de Guadalupe cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo, aunque no es un secreto que en México es una de las figuras católicas que cuentan con más feligreses, además de muchas iglesias erigidas en su nombre y para hacer oración en torno a sus milagros y la fé hacia ella.

Al ser una de las figuras católicas con mayores devotos en el país, también es a quien se le piden más milagros, principalmente en los últimos tiempos en temas de salud y economía, sin embargo la Virgen de Guadalupe representa más que eso para muchas personas.

Leer más: ¿Cómo evitar el mal olor de los perros?

Si bien muchos tienen un ritual a la hora de rezar a la Morenita del Tepeyac, no hay una forma específica de rezarle mientras cuentes con fé en ella y sientas que estás hablándole, después de todo ella podrá escucharte.

En esta ocasión te compartimos una oración con la cual podrás pedir un milagro a la virgen de Guadalupe y lograr recuperar la tranquilidad en tu vida, al mismo tiempo que tu fé en ella se incrementa.

Madre nuestra, muéstranos cómo hacer siempre el bien, a continuar con el legado que dejó tu hijo Jesús, que a través de tu bendición podamos cumplir el legado de tu hijo.

¡Oh madre nuestra! Virgen de Guadalupe, que siempre actúas con misericordia, al momento en que acudimos a ti con nuestros problemas, que nos amparas con tu manto protector, cuando nos sentimos devastados.

Virgencita purísima, te suplico que intercedas ante Dios, para que me guíe en este camino tan difícil que estoy transitando, y a partir de ahora, se me despejen los caminos, y se abran las puertas para seguir avanzando.

Que el Espíritu Santo sea mi guía, me dé sabiduría, para cuando tenga que tomar decisiones, y al encontrar soluciones, pueda salir victorioso, de todo lo que me desconsuela en estos momentos, y me quita el sueño.

Virgen de Guadalupe, ilumíname y dame las fuerzas necesarias para seguir, y que a través de tu intervención, el milagro que tanto deseo al fin llegue.

¡Oh madre mía!, Virgen Guadalupe, que estás en el cielo, ven en mi ayuda, porque solo tú logras lo imposible, por eso me encomiendo hoy a ti, para que jamás dejes de bendecirme a través de tus manos benditas. ¡Oh Morenita! Implora por mí y por mi familia, nunca dejes de rogar a Dios por nosotros. Amén.

Leer más: ¿Cómo hacer para quitar el mal olor de la casa?

Cabe recordar que el Día de la Virgen de Guadalupe se celebra cada año el 12 de diciembre, en donde millones de peregrinos se reúnen en las iglesias dedicadas a venerarla para agradecer los milagros sucedidos durante el año cumpliendo la mandas prometidas, así como para pedir algunos milagros más.