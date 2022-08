Cuando decidimos mejorar nuestra dieta para bajar de peso o simplemente para cuidar nuestra salud, una de las principales recomendaciones es dejar de consumir bebidas alcohólicas, en especial la cerveza.

Especialistas en nutrición afirman que las bebidas alcohólicas pueden engordar por muchos motivos, entre los que se encuentran su alto contenido calórico y por supuesto el mezclarlos con alimentos inadecuados u otras bebidas inapropiadas.

De hecho, investigadores como Gary Taubes y Richard Wrangham afirman en sus estudios que el alcohol no engorda en sí mismo, lo hace la forma en la que lo consumimos. Sin embargo, lo que sí engorda es la cerveza, por lo que si sigues cualquier dieta, y sobre todo una dieta baja en carbohidratos, evita la cerveza a toda costa.

Pero entonces…

¿Cuáles son las bebidas alcohólicas que menos engordan?

Vino.- Es una de las bebidas alcohólicas que menos engordan. Esto se debe a su composición y proceso de elaboración, ya que posee grandes cantidades de polifenoles, compuestos bioactivos que actúan como antioxidantes naturales. El vino solo tiene unas 78 kilocalorías por cada 100 ml.

Sidra.- Aparte de su bajo aporte calórico, conserva las vitaminas y minerales de la manzana y algunas otras de las ventajas de la fruta entera. La sidra tiene unas 40 kilocalorías por cada 100 ml.

Champagne.- Según un estudio publicado por la Universidad de Reading, el champán mejora la memoria y además previene los trastornos cerebrales como la demencia y el alzheimer. Una copa de champagne tiene unas 85 kilocalorías.

Mojito.- Siempre se ha dicho que el ron es la bebida alcohólica que más engorda por su alto contenido en azúcares. No obstante, un mojito no suele tener más de 100 kilocalorías. Sin embargo, podemos rebajar su contenido calórico añadiendo agua de soda baja en azúcar en vez de la soda de siempre. De esta forma, el mojito no superará las 40 kilocalorías.

Tequila.- Aunque es una bebida alcohólica con alto contenido en calorías, si tomas el tequila con un poco de agua o un hielo, conseguirás rebajar su contenido calórico a 100 kilocalorías. Además facilita la digestión.

Cerveza.- A pesar de la información que te mostramos al inicio de esta nota, no podemos dejar a un lado la cerveza baja en calorías, productos que se han sacado al mercado precisamente para quienes no quieren abstenerse del sabor de la cerveza pero que al mismo tiempo no quieren engordar. Este tipo de cerveza se ofrece como bebidas ligeras con 95 o menos calorías.

Te recomendamos leer:

Finalmente recuerda que los especialistas afirman que las bebidas alcohólicas no engordan en absoluto, siempre y cuando no las combines con alimentos inadecuados o consumas tragos con ingredientes poco aconsejables para conservar la figura como lo es el azúcar.