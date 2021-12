¿Cuáles son los cuidados de los perros?

Así como tú acudes al médico, tu perro necesita acudir al veterinario de vez en cuando, ya que sólo un experto puede revisar su estado de salud y darle el tratamiento que necesita. Aunque no se encuentre enfermo, es necesario llevar a tu perro al veterinario para que le aplique las vacunas correspondientes y lo desparasite.

Evita gritarle a tu perro o maltratarlo si hace algo que no te gusta, ya que así sólo lograrás asustarlo. En lugar de eso, premia su buen comportamiento con un bocadillo y cariños cada vez que haga algo bien, como descansar en su lugar asignado y hacer sus necesidades fuera de casa..

Aunque es fundamental, no sólo se trata de darle comida y agua a tu perro, sino que hay un par de consejos importantes para asegurar que tu mascota esté saludable y feliz.

