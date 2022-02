¿Cuáles son los requisitos para sacar por primera vez mi credencial de elector?

Si no cuentas con identificación o comprobante de domicilio, puedes presentar dos testigos ante el INE, el primero con su credencial para votar inscrita en el mismo municipio o alcaldía de tu domicilio, y el otro en el mismo estado del país.

En cuanto al comprobante de domicilio, su fecha de expedición no debe ser mayor a 3 meses, debe señalar el domicilio tal y como aparecerá en la credencial, y debe ser emitido por alguna empresa constituida o una oficina gubernamental.

Recuerda que la identificación con foto debe ser expedida por una institución o empresa constituida y reconocida debidamente, debe ser original y vigente, con máximo 10 años de ser expedida, pero la vigencia no aplica si presentar tu cartilla militar, credenciales del INAPAM, cédula o títulos profesionales.

Comprobante de domicilio: recibos de pago de impuestos y/o servicios, estados de cuenta, contrato de arrendamiento reciente o copia certificada de escrituras. Si naciste en México y no cuentas con tu acta de nacimiento, puedes solicitarla a través de internet en la página oficial del gobierno de México. Si no eres mexicano y te naturalizaste como ciudadano, deberás presentar un documento que acredite tu nacionalidad mexicana por naturalización.

