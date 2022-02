¿Cuándo dio inicio la Revolución Mexicana?

Aunque Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México el 25 de mayo de 1911 y Francisco I. Madero se convirtió en presidente el 6 de noviembre, los conflictos no cesaron, con divisiones internas entre las fuerzas revolucionarias.

Sin embargo, Porfirio Díaz no cumplió su promesa y terminó reeligiéndose para gobernar al país de 1910 a 1916, ante lo cual Madero lanzó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, en el cual convocó al pueblo mexicano a tomar las armas para derrocar al dictador el 20 de noviembre de ese año.

"He esperado pacientemente que llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado”, declaró días en entrevista con la revista británica Pearson's Magazine.

Díaz había gobernado al país con mano dura durante más de 30 años, en un contexto de creciente descontento en el pueblo mexicano. Diversos partidos políticos habían sido creados desde 1908, luego de que Díaz declaró su intención de no buscar la reelección en 1910, alimentando el furor por una esperada sucesión presidencial.

La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 , fecha en que el pueblo mexicano inició la lucha armada contra el régimen de Porfirio Díaz, atendiendo el llamado de Francisco I. Madero bajo el lema de " sufragio efectivo, no reelección ".

Raúl Durán

