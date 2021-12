¿Cuánto cobra un veterinario por cuidar a un perro?

Hay ocasiones en que un imprevisto te impide cuidar a tu mascota y no queda más opción que recurrir a un veterinario, así que aquí te explicaremos cuánto cobra un veterinario por cuidar un perro.

A menos que tu veterinario de confianza tenga una guardería de perros, debes saber que su trabajo no consiste en cuidar mascotas, sino en brindarles la atención y tratamientos que necesitan para su salud.

Lo cierto es que existen las guarderías de perros, donde cuidadores de perros profesionales se hacen cargo de las mascotas de otras personas por un pago a cambio de asegurarse que los amigos peludos tienen todo lo que necesitan a su alcance.

En todo caso, ¿cuánto se cobra por cuidar a un perro? En promedio, el precio por dejar un perro enuna guardería canina de la Ciudad de México ronda los $200 pesos por día, pero las tarifas pueden variar desde los $190 hasta los $300 pesos por noche.

De acuerdo con estas cifras, cuidar un perro durante una semana tendría un costo de unos mil 400 pesos, pero se trata solamente de trarifas aproximativaa, pues siempre pueden variar de un lugar a otro.

Hay personas que se dedican únicamente a cuidar y pasear perros, una actividad por la que pueden ganar hasta más de 7 mil pesos semanales trabajando de 6 a 8 horas diarias, lo que implica recorrer distancias de más de 8 km por día.

También es posible que tu perro necesite ser hospitalizado si sufre algún problema en su salud, en cuyo caso estará bajo el cuidado de un veterinario que le brindará lo que necesita para recuperarse.

En estos casos, los costos de hospitalización varían entre una clínica veterinaria y otra, pero suelen rondar los $350 a $500 pesos, a lo que se suman los medicamentos, antibióticos u oxígeno, si es necesario. Considerando todos esos factores, la hospitalización por día de un perro puede costar desde mil 500 a 2 mil pesos mexicanos.

Hay que tomar en cuenta que el cuidado de mascotas es todavía un mercado informal, ya que no está regulado por leyes, lo que no impide que haya personas, guarderías y plataformas que se dedican a esta labor, aunque no necesariamente sean veterinarios.