¿Cuánto se cobra por cuidar un perro por una semana?

Hay que señalar que el cuidado de perros es un trabajo que de momento se mantiene en la informalidad, ya que no existen normas para regular este mercado cada vez más extenso.

En cambio, hay quienes se dedican solamente a pasear perros debido a que sus dueños no pueden, por lo que cobran entre 100 a 350 pesos semanales por 3 a 6 paseos, esto al menos en la CDMX.

Si has comenzado a cuidar perros, en estos consejos encontrarás cuáles son las tarifas promedio de los "cuidadores de perro" , quienes se dedican a pasear y cuidar las mascotas de otras personas a cambio de un pago.

Hay que se dedican a cuidar mascotas durante varios días, pero al no tratarse de un trabajo formal muchas veces no saben qué tarifas ofrecer, por lo que aquí te explicaremos cuánto se cobra por cuidar a un perro una semana .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.