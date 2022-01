¿Cuánto tiempo se demora un perro en olvidar a su dueño?

Así que si por algún motivo te ves en la obligación de separarte de su mascota, no importa si han pasado años, tu perro podrá reconocerte y se alegrará al verte si el vínculo entre ustedes estuvo marcado por el cariño.

En conclusión, los perros son capaces de recordar toda la vida a quienes los trataron con amor y cariño, así como no dejarán de temer a quienes los maltrataron, asociándolos con el sufrimiento.

Aunque el perro no sea capaz de recordar el tiempo que ha pasado junto a su dueño, nunca podrá olvidar su olor, mirada o voz , que asociará al bienestar que le produjo su compañía.

Esto quiere decir que si tu perro muerde tus zapatos y no lo sorprendes en el momento, si lo regañas al volver a casa ni siquiera entenderá el motivo, ya que no será capaz de recordar lo que hizo.

Raúl Durán Periodista

