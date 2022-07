Cuánto tiempo tienes para poner una queja en la Profeco por mal servicio

Si eres víctima de un mal servicio por alguna empresa prestadora de servicios o de venta de productos, y la misma no resolvió tu problemática, entonces puedes recurrir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a ingresar una queja para que se repare la afectación que hayas sufrido.

Pero, ¿cuánto tiempo tienes para poner tu queja?, según la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, y por la cual se rige la Profeco, tienes hasta un año para poner quejas o denuncia ante la dependencia federal, fecha que inicia a correr a partir de que emite el comprobante de pago del servicio o compra.

En caso de que el servicio prestado no se dé de manera inmediata y el daño a tu economía se produzca hasta que se brinde el servicio, entonces, el año empezará a correr desde esa fecha, pero, recomendamos que no dejes pasar tanto tiempo para que tengas más frescos los detalles de la afectación.

Cómo poner una queja ante la Profeco

Ahora bien, si quieres poner una queja ante la Profeco, pero no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, te contamos el paso a paso para lograrlo y no fallar en el intento. Además, si surge alguna duda, puedes recurrir a algún asesor o asesora dentro de la dependencia federal que te acompañarán en tu proceso.

Identifica y acude a tu ODECO más cercana. Lo primero que tienes que hacer es identificar tu Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana y acudir personalmente a presentar tu queja y se inicia cuando un proveedor no respeta los términos y condiciones en que se contrata un servicio o se adquiere un bien.

Te pedirán tu información personal. Una vez en la ODECO, debes informar que quieres presentar una queja y te pedirán que expliques brevemente el motivo de la misma, pero antes, te pedirán la siguiente información:

Nombre completo y domicilio

Que presentes tu identificación oficial

Comprobante, recibo de compra o contrato de contratación de servicio

Nombre y domicilio del proveedor contra el que quieres poner la queja. En caso de no saber el domicilio, debes indicar dónde se puede encontrar.

Descripción del bien o servicio por el que inicias la queja, así como la descripción de los hechos.

El formato de recepción de queja impreso, lo puedes sacar en internet o en oficina te deben brindar uno.

Recibe tu folio y da seguimiento. Una vez que se ingresa tu queja en la Profeco, te asignarán un folio con el que podrás dar seguimiento a tu proceso de queja por mal servicio y además, te darás un tiempo estimado para obtener una primera respuesta.

La Profeco servirá de intermediaria y de esa manera podrás tener certeza de que harán valer tus derechos como consumidor.

Cabe recordar que puedes hacer el trámite vía internet, a través de Concilianet, pero este solo sirve para los proveedores de bienes y servicios que tienen convenios celebrados con Profeco, así que funciona perfectamente para empresas grandes, pero, para las pequeñas, es mejor que acudas a oficina.