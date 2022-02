¿Sientes que algo no anda bien en tu relación? La monotonía y el desinterés pueden llegar a apoderarse de las parejas y no basta con que uno solo intente salvarla, pues poco se puede hacer cuando no hay voluntad por parte de la otra persona, así que aquí te compartimos cuatro señales de que tu pareja no te quiere.

A través de su canal de TikTok, el conferencista motivacional Víctor Pancardo, de los famosos "Hermanos Pancardo" , compartió cuatro señales para identificar cuando tu pareja ya no siente lo mismo por ti y tal vez sea hora de poner fin a esa relación.

De acuerdo con el influencer, la primera señal de que tu pareja ya no te quiere es que muestre una mayor preocupación por sus propios asuntos e intereses que por los tuyos.

Leer más: Cinco cosas que están destruyendo lentamente tu matrimonio

"Se preocupa más por él que por ti, solamente le importan sus gustos, solamente le importan sus opiniones, solamente le importa lo que él siente y lo que tú sientes le vale madre", explicó Pancardo.

La segunda señal tiene que ver con la falta de muestras de cariño. En palabras del tiktoker, esto ocurre cuando tu pareja "ya casi no te abraza, cuando salen a la calle ya no te toma de la mano, va por un lado, cuando están en el restaurante está más con su celular que contigo, pareciera que estás con un fantasma".

La tercera señal de que tu pareja ya no te quiere está relacionada con las peleas constantes y el enojo, cuando tu pareja parece enojarse por cualquier motivo contigo y no hacen más que pelear, tal vez sea momento de reconsiderar esa relación.

"Todo le enoja de ti, nada le parece de ti, siempre se encabr*na por cualquier cosita, se la pasa enojándose contigo y peleándose contigo", expuso el conferencista de autoayuda.

La cuarta y última señal que Víctor Pancardo compartió en su video ocurre cuando tu pareja "ya no hace planes contigo", cuando ha dejado de buscar compartir tiempo de ocio contigo, salidas, viajes o celebraciones.

"En la semana siempre la monotonía, no hay planes de un viaje, hacer algo para parejas, no celebra algo contigo, no sale contigo a pasear, a bailar, o sea, ya no hace planes contigo", resumió el influencer.

Leer más: Cuento para superar la muerte de un ser querido

¿Has identificado alguna de estas cuatro señales en tu relación? Según los consejos del tiktoker, eso podría significar que tu pareja ha dejado de quererte.