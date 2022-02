La muerte de un ser querido es uno de los golpes más fuertes que podemos tener en la vida, y no siempre sabemos cómo superar el duelo. Es por eso que te compartimos este "Cuento para superar la muerte de un ser querido".

El cuento que aquí te mostramos fue compartido a través de TikTok por el "Profe Lucho" (@panaceacol), y relata la historia de un árbol que no podía superar la muerte de sus queridas hojas, hasta que fue apoyado por un pájaro que lo animó a superar su duelo soltando sus hojas, pero conciente de que una parte de ellas siempre estarán en él.

A continuación, te compartimos el cuento íntegro leído por el tiktoker para las personas que no pueden superar sus duelos.

Leer más: Tanatóloga Gaby Pérez y el significado de "No puede haber un cadáver y dos muertos"

Cuento para superar la muerte de un ser querido

Había una vez un árbol que amaba muchísimo a todas sus hojas, y las secas él estaba acostumbrado a dejarlas caer porque sabía que ya eran su hora. Pero un día un fuerte viento pasó y rompió una hoja que todavía estaba verde, el árbol se puso muy triste y empezó a usar todas sus fuerzas y energías para no dejarla ir.

Los días fueron pasando y el árbol seguía agarrándose fuertemente a la hoja rota, hasta que un día llegó un pájaro y le dijo: "Oh gran árbol, ¿qué le está pasando a todas tus demás hojas?" El árbol, sorprendido por lo que dijo el pájaro, volteó rápidamente a ver las demás hojas y vio que todas estaban arrugadas, débiles, a punto de caerse, y ahí entendí que al usar tanta energía por mantener esa hoja rota pegada él, le estaba quitando el alimento a las demás hojitas.

"Confía en mí, suelta la hoja rota", le dijo el pájaro. "No la puedo soltar, no la puedo soltar porque yo tenía que estar para ella y no pude, y le fallé, y por eso no la puedo soltar", dijo el árbol con una gran desilución. "A veces en la vida las cosas no salen como uno quisiera, pero eso no quiere decir que hayan salido mal. Confía en mí, suelta la hoja", le repitió el pajarito.

El árbol, ya cansado de tener la hoja y sabiendo que era lo más correcto, la dejó caer, y la hoja se fue suavecito hasta que cayó al piso, y cuando cayó al suelo, el árbol se atacó a llorar profundamente.

Pasaron días y días y el arbolito seguía llorando, y el pájaro a su lado nunca lo dejó, siempre estuvo ahí acompañándolo. "Mira abajo, ¿ves por ahí la hoja rota?", le preguntó el pajarito al árbol. El árbol miró y dijo: "no, no la veo, ella se fue y nunca más va a volver, y fue culpa mía", y se atacó a llorar más todavía.

"Por estar tan triste y llorando, te perdiste el milagro de la vida. Cuando tú no estabas mirando, la hoja se secó y se metió en el suelo, se disolvió, y tú mismo te volviste a alimentar de esa hoja, y gracias a esos nutrientes que cogiste creciste más y crecieron nuevas hojas. La hoja que dejaste ir ahora está en ti, ahora es parte de ti"

"Nadie se va de tu vida, sólo se transforma, y si tú eres capaz de mirar con los ojos del amor, te vas a dar cuenta que siguen dentro de ti alimentándote, ayudándote a crecer todos los días".

Desde ese día, el arbolito jamás volvió a llorar y nunca más le dolió soltar una hojita, porque sabía que siempre una parte de ella iba a terminar dentro de él, nunca lo iban a dejar.

Leer más: Tanatóloga explica cuál es la mejor manera para decir adiós a una persona que ya falleció

Lo más duro de un luto es dejar ir a la persona, pero no te preocupes, una parte de ella siempre estará en ti, y una parte de ti siempre estará en ella. Lo que el amor juntó nada lo puede separar.