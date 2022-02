¿De qué entidad partió Porfirio Díaz rumbo a Francia?

México.- Porfirio Díaz es uno de los personajes más polémicos en la historia de México. Repudiado por unos y admirado por otros, fue presidente por más de 30 años, hasta que la Revolución Mexicana lo obligó a renunciar y exiliarse, ¿pero de qué entidad partió rumbo a Francia?

Tras incumplir su promesa de no reelegirse para la presidencia y el estallido de la Revolución, Porfirio Díaz renunció a su cargo como presidente de México el 25 de mayo de 1911, para embarcarse en su nueva vida en París, la capital de Francia.

El 31 de mayo de 1911, el exdictador partió del puerto de Veracruz rumbo a Francia. En dicha entidad le rindieron honores militares antes de que abordara el vapor alemán "Ypiranga".

Leer más: ¿Cuándo dio inicio la Revolución Mexicana?

Una vez a bordo del barco que lo llevaría al destierro, Porfirio Díaz pronunció un discurso para despedirse del pueblo de Veracruz, agradeciendo su hospitalidad.

"Veracruzanos: Al abandonar este rincón querido del suelo mexicano, llevo la inmensa satisfacción de haber recibido hospitalidad en este noble pueblo y esto me satisface doblemente porque he sido su representante en el Congreso de la Unión. Al retirarme guardo este recuerdo en lo más íntimo de mi corazón y no se apartará de él mientras yo viva", expresó el general.

Tras el discurso, resonaron 21 cañonazos disparados desde el castillo de San Jua de Ulúa, como último saludo del pueblo mexicano a quien fue su presidente por más de 30 años, además de entonar el Himno Nacional.

Se dice que Porfirio Díaz no derramó lágrimas durante su partida hasta que su barco se alejó del puerto mexicano.

El exilio en Francia

En París, el exdictador se instaló con su esposa e hijo en un departamento ubicado en el número 26 de la avenida Foch, cerca del emblemático Arco del Triunfo. Allí vivió sus últimos años de vida.

Se dice que el general disfrutaba pasear por la avenida Bois de Boulogne, en el corazón de la capital francesa, y era visitado con frecuencia por sus hijos, aunque siempre mantuvo la esperanza de volver a México y morir en su natal Oaxaca.

Sin embargo, a finales de 1914 su salud comenzó a deteriorarse y se vio impedido a sus habituales recorridos por las calles parisinas.

Leer más: ¿Cuánto tiempo gobernó Francisco I. Madero?

Finalmente, el 2 de julio de 1915, Porfirio Díaz murió a los 84 años de edad en la capital de Francia, acompañado por su esposa Carmelita y su hijo Porfirio. Fue sepultado en el cementerio de Saint Honoré d'Elau, de donde 6 años más tarde sus restos fueron exhumados y trasladados al célebre cementerio Montparnasse.