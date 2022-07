Día Internacional del Mal de Amores: Tinder te dice cómo olvidar al 'amor de tu vida'

La popular plataforma digital para "ligar", Tinder, compartió en este "Día Mundial del mal de amores", las 3 S's que pueden ser de gran ayuda para aliviar corazones rotos que pretendan intentar nuevamente encontrar el amor, tras un trago amargo.

A continuación, te presentamos este manual presentado por Tinder, presta mucha atención si te sientes preparado para "volver al ruedo" este verano.

Saca TODO lo que sientes: “al mal de amores, tequila y canciones” como bien lo dicen Sofía Reyes y Becky G. El corazón roto se sana cuando se expulsan todas las cosas guardadas de esa relación, pero sobre todo, los sentimientos que tienes sobre esa persona que te lastimó. La verdad es que no hay mejor manera de hacerlo que con una gran playlist, así que afina garganta y a cantar a todo pulmón. No temas mostrar el estatus de tu corazón, ya que una buena rola de desamor, probablemente te ayude a salir adelante y sacarte del “Amargo adiós” como lo cantaba la banda mexicana Inspector. Si quieres una buena lloradita y despedirte del pasado, las canciones como ‘La Canción’ de J Balvin y Bad Bunny, ‘Fuera del Mercado’ de Danny Ocean y ‘Save Your Tears’ de The Weeknd con Ariana Grande son una gran opción para desahogarte y exorcizar ese ‘mal de amores’. Además, son algunos de los tracks que más se añaden en los perfiles de Tinder*. ¿Te identificas con ellas? ¡También los miembros de la app! Por lo que más de uno entenderá por lo que estás pasando, así que no temas al platicar con nuevas personas, seguro alguno tendrá un buen consejo que te animará o incluso, te ayudará a cambiar la manera en la que percibes tu propia experiencia.

Sal de tu zona de confort: se vale dar un paso fuera de tu círculo más cercano de amigos y atreverte a conocer a nuevas personas para que tu manera de ver la vida cambie. Con esto no nos referimos a que ‘un clavo saca a otro clavo’, sino a que transformes la manera en la que ves tus relaciones. Esto permitirá abrir tu corazón a nuevas perspectivas y experiencias para que puedas conocer a más personas. ¡No sólo creas en el amor romántico! Existen más maneras de conectar y crear lazos con alguien más. Como lo dice la experta Nedra Tawwab** en su cuenta de Instagram: “La conexión tiene que ver menos con la frecuencia y más con la intensidad y la vulnerabilidad”. En la sección de Explora de Tinder podrás encontrar mosaicos con diferentes temáticas que te permitirán conversar con otros según distintos temas. ¿Ganas de salir por un café, te consideras gamer o te apasiona la naturaleza? En este espacio podrás encontrar gente con tus mismos intereses y conectar bajo tus reglas.

Stop al stalkeo: deja atrás desde el número hasta la cuenta de Instagram de esa persona que ya forma parte de tu pasado. No dejes que tus exes se interpongan en tu presente. Stalkear a alguien sólo sabotea tu autoestima y te provoca ansiedad, por lo que lo mejor es hacer ejercicios mentales conscientes para que le des vuelta a la página. Intenta el mantra Ho'oponopono, cierra los ojos, respira profundamente y repite las siguientes palabras en tu cabeza: “Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo”. Podrás soltar tu angustia para que el universo te llene de paz para seguir adelante. ¡Tampoco permitas que tu historial amoroso intervenga en tus swipes! Tú puedes decidir a quién quieres ver y a quién no dentro de Tinder. Esto es posible gracias a que en la configuración de tu cuenta, puedes limitar el acceso a tu perfil con sólo añadir el teléfono de las personas que no te quieres encontrar en la app. De esta forma podrás evitar cualquier tipo de contacto de personas que ya no quieres que formen parte de este nuevo capítulo de tu vida. (Se vale bloquear desde a tu ex ligue hasta a su mejor amigx, ¡no necesitas espías en esta nueva etapa!).

Te recomendamos leer:

Con este método de Saca, Sal y Stop, Tinder asegura a sus usuarios que pueden recobrar la confianza en si mismos para seguir adelante con sus vidas y a su vez estar preparados para enfrentarse nuevamente a los retos amorosos que la vida les tiene preparados.