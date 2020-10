Día de Muertos: ¿Cómo escribir una Calaverita Literaria?

El próximo 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, una de las fiestas más importantes para México, fecha en que los fieles difuntos son recordados con cariño por sus familias, pero además es por estas fechas que se vuelven populares los concursos de Calaveritas Literarias, por lo que aquí te diremos todo lo que necesitas saber para escribir la tuya.

Comenzemos por explicar lo que es una Calavera Literaria: se trata de un poema de extensión breve, de carácter popular y con tono humorístico, en el cual se plantea una situación en la que una persona -generalmente un ser querido o personaje célebre- se encuentra ante la muerte como personificación y esta se lo lleva al más allá.

Estructura

Ahora bien, en cuanto a la estructura, hay que tomar en cuenta que las Calaveritas Literarias se conforman por pocos versos o líneas, por lo general son cuatro estrofas de cuatro versos cada una, las cuales reciben el nombre de cuartetas.

Cada uno de estos versos debe medir ocho sílabas, por lo que recibe el nombre de octasílabo, se trata de un metro bastante usado en la poesía popular desde hace siglos, ya que se da de forma natural en nuestra lengua.

Intenta contar con tus dedos cada sílaba hasta formar un grupo de ocho, no olvides tomar en cuenta las licencias poéticas como sinalefas y hiatos. Pero no te espantes, si no es estás muy familiarizado con estos aspectos, es mejor que hagas tu Calaverita de forma libre.

Además de la métrica, otro aspecto importante de una Calavera Literaria es la rima, la cual acentúa el ritmo del verso al momento de ser leído. La rima que se suele usar en este tipo de textos es la rima consonante, que es la más fácil de lograr, como "canción" rima con "acción".

Como ejemplo, lee el siguiente fragmento:

"Estaba la Calavera (A)

sentada sin decir nada (B)

y luego con la mirada (B)

se llevó a la camarera" (A)

Como podrás observar, se trata de cuatro versos (cuarteta) de ocho sílabas cada uno (octasílabos), con rimas del primer con el cuarto verso, y el segundo con el tercero (ABBA).

Pasos para escribir tu Calaverita Literaria

Ahora que ya sabes qué estructura suele llevar una Calaverita Literaria, es momento de que comiences a escribir la tuya siguiendo los siguientes pasos.