Día de Muertos: ¿el 2 de noviembre es día festivo? ¿se trabaja?

México.- El próximo 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes para el pueblo de México, dedicada a recordar y honrar la memoria de los seres queridos que han fallecido, por lo que miles de personas acuden a los panteones este día o elaboran altares en sus propias casas.

Tratándose de una tradición mexicana tan importante, muchos se preguntan si el Día de Muertos es un día festivo o de descanso oficial para los trabajadores del país, como sucede con fechas como el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, Navidad y Año Nuevo. La pregunta es: ¿se trabaja el 2 de noviembre en México?

¿Se trabaja el Día de Muertos?

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 74 que los trabajadores tienen derecho a descansar durante los días feriados, ya sean de carácter cívico o religioso. Son siete los días de descanso obligatorio para este 2020 en México:

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 3 de febrero: Día de la Constitución (5 de febrero)

Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia

Lunes 16 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana (20 de noviembre)

Viernes 25 de noviembre: Navidad

Como podrás notar, el Día de Muertos no aparece en la lista de días festivos de México, por lo que NO hay descanso obligatorio el 2 de noviembre para los trabajadores mexicanos. Sin embargo, algunos centros de trabajo como bancos, escuelas y entidades gubernamentales deciden darle a sus trabajadores este día de descanso, pero se trata de algo opcional, a lo que las empresas no están obligadas.

El Día de Muertos no es la única festividad que se celebra en nuestro país y no es día de asueto, también es el caso de fechas como el Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección (Semana Santa), el Día de la Batalla de Puebla (5 de mayo), el Día de las Madres (10 de mayo), Día del Padre (tercer domingo de junio), Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre) y Noche Buena (24 de diciembre).

¿Habrá clases en la SEP?

Pero no todo son malas noticias, ya que si bien el 2 de noviembre no es día de asueto para los trabajadores, los estudiantes de educación básica del país sí podrán descansar en esta fecha.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el próximo lunes 2 de noviembre será de descanso oficial para los alumnos y docentes, tal como lo señala el calendario escolar 2020-2021, por lo que el Día de Muertos no habrá clases virtuales a través del programa "Aprende en Casa II" y los pequeños podrán aprovechar el puente para convivir con su familia y celebrar la tradición.