Diccionario de Semana Santa: te decimos el significado de palabras y expresiones de estas fechas

La Semana Santa o Semana Mayor, es un período de ocho días el cual comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección, en estas fechas los cristianos y católicos viven el Triduo Pascual: Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

En estas fechas miles de feligreses conmemoran la Pasión de Cristo haciendo representaciones del Triduo Pascual, pero hay muchas personas que no saben varias cosas de este hecho, es por eso que te damos a conocer el significado de palabras y expresiones ligadas a esta fecha.

Diccionario de Semana Santa

¿Qué significa la palabra la Pascua?

Para catolicos y cristianos la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús el domingo, luego de qué, según la Biblia, pasara tres días de muerto para salvar a su pueblo luego de ser crucificado.

En el Éxodo 12.1-14 de la Biblia dice que la Pascua es la liberación y redención de Israel por parte de Dios de manera sobrenatural. "Cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora."

¿Qué día resucita Jesús?

Jesucristo resucitó al tercer día de haber muerto crucificado, es decir, murió el día miércoles y resucitó el domingo, aunque hay muchas teorías que difieren con esto.

¿Qué es la Última Cena?

La Última Cena es la última ocasión en que Jesucristo se reunió con sus discípulos para compartir el pan y vino en una comida de pascua antes de que fuera detenido y arrestado al ser traicionado por Judas.

¿Qué es Semana Santa?

Cómo se mencionó al principio, Semana Santa, es un lapso de ocho días donde feligreses cristianos y católicos conmemora la Pasión de Cristo, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.

¿Qué celebramos el Domingo de Ramos?

En el Domingo de Ramos se celebra el primer domingo de Semana Santa, la cual recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios.

De acuerdo a la Agencia Catolica de Informaciones y el evangelio de San Mateo, la gente alfombraba el camino por el que pasaría Jesus y gritaba: "Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto".

¿Qué es el Triduo Pascual?

El Triduo Pascual son los tres días de Semana Santa donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, siendo estos los momentos más importantes del año litúrgico en el catolicismo y cristianismo.

Este inicia el Jueves Santo por la tarde y termina con la víspera del Domingo de Resurrección.

¿Qué es el Sábado de Gloria?

En el Sábado de Gloria es un día de silencio, reflexión y luto donde se espera de la resurrección de Jesucristo, este finaliza con la celebración de la Vigilia Pascual.

En este día las iglesias católicas no llevan a cabo eucaristías, no toca la campanas, no celebra bodas, y no administra ningún sacramento, solo la unción de los enfermos y la confesión de los pecados.

¿Qué es la Resurrección de Jesús?

La resurrección es la acción con la cual Jesús volvió a la vida entre los muertos, tres días después de haber sido crucificado. Este hecho es importante, ya que Jesucristo demuestra que venció a la muerte y que se cumplió la profesia de los profetas.

Este sucede en el día domingo, último día de Semana Santa.