¿Dónde cuidan perros en CDMX?

Además, cuentan con veterinarios que se encargan de cuidar a los canes las 24 horas del día, asegurando que no le falte ningún medicamento si tu perro se encuentra en tratamiento por alguna enfermedad crónica.

El hotel de Nuugi cuenta con un área de juegos con tres divisiones para perros de distintos tamaños y temperamentos, así como el acompañamiento de cuidadores de perros y la opción de monitorear a tu can desde casa las 24 horas del día.

Mientras que los servicios de guardería sólo están disponibles de lunes a viernes de 10 am a 7:30 pm, también cuentan con estética, tiendas y salones de eventos para celebraciones de perritos.

Este establecimiento ofrece servicios de guardería y hotel para perros de razas pequeñas y medianas. Ubicado en la colonia Del Valle, Smart Dogs cuenta con un solárium, camitas con mantas de algodón y todas las comodidades que tu can necesita para sentirse como en casa.

A diferencia de otras zonas del país, en la CDMX existen numerosas guarderías para perros y que gozan de gran confianza, por lo que puedes dejar a tu can en cualquiera de ellas durante un tiempo.

