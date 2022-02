Recuerda que las palomas pueden transmitir enfermedades como la histoplasmosis, la criptococosis y la psitacosis, aunque no son exclusivas de estas aves, además de que sus excrementos y nidos son dañinos para la infraestructura de las ciudades y el patrimonio cultural, por lo que los expertos recomiendan evitar alimentarlas , ya que eventualmente pueden provocar desequilibrios en los ecosistemas y problemas de salud pública.

De acuerdo con la dependencia, toda persona, grupos sociales, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y autoridades pueden denunciar ante la Profepa cualquier hecho, acto u omisión que produzca y/o pueda producir desequilibrio ecológico y daños al medio ambiente.

México.- Las plagas de palomas son un problema difícil de controlar y algo común en las grandes ciudades, pues estas aves son consideradas una especie invasora , además de transmitir enfermedades riesgosas, por lo que seguro te has preguntado: ¿dónde denunciar una plaga de palomas?

Raúl Durán Periodista

