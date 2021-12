¿Dónde me pueden cuidar a mi perro?

Nunca adoptes un perro si no sabes si podrás cuidarlo adecuadamente. Si tus circunstancias te impiden seguir teniéndolo contigo, considera las opciones que te brindamos aquí.

Si has decidido adoptar un perro, debes estar consciente de que se trata de un compromiso que conlleva responsabilidades hacia tu canino, quien a partir de ese momento se convierte en un miembro de tu familia al que debes cuidar durante toda su vida.

No hay confundir las protectoras de animales con las perreras, donde por lo general los caninos ni siquiera tienen la atención que necesitan y se entregan a cualquier persona que los quiera adoptar sin ninguna garantía, si es que no optan por sacrificar al animal.

Lo difícil es que generalmente las protectoras de animales se encuentran saturadas y ya no tienen espacios para acoger a más perros, por lo que probablemente encontrar una disponible tome tiempo.

Asimismo, existen fundaciones protectoras de animales que se dedican a acoger mascotas sin hogar. Allí no sólo cubren los cuidados básicos de perros, sino que se encargan de gestionar adopciones responsables con diversas medidas para asegurarse de que el perro siempre estará bien cuidado.

Lamentablemente, hay circunstancias que pueden volver imposible el seguir cuidando a tu perro, ya sea por motivos de salud o una mudanza de ciudad. Siempre hay que intentar hacer todo lo posible para mantener a tu mascota a tu lado, pero si definitivamente ya no puedes, hay algunas opciones.

Si necesitas salir de viaje y no sabes dónde podrían cuidarte a tu perro, existen lugares conocido como guarderías de perro , donde profesionales se dedican a cuidar a las mascotas por horas o incluso días.

Aquí te compartiremos algunos consejos sobre dónde podrían cuidarte a tu perro, ya sea porque viajas de vacaciones y no quieres dejarlo solo, o porque circunstancias en tu vida te imposibilitan seguir con tu canino a tu lado.

Tener un perro es una gran responsabilidad que implica hacerse cargo de él durante toda su vida, pero hay ocasiones en las que no es posible cuidar a tu mascota, por lo que tal vez te preguntas: ¿dónde me pueden cuidar a mi perro?

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.