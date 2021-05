Efemérides del 11 de mayo ¿Qué pasó en un día como hoy?

Mundo.- En las efemérides de este 11 de mayo destacan varios importantes que marcó la historia de la humanidad, por ejemplo: en 1981, hace 40 años, muere el músico, compositor y guitarrista jamaicano Bob Marley, la primera estrella global de la música popular surgida de los países en vías de desarrollo y el gran embajador del reggae gracias a temas como "No Woman, no Cry", "Could you Be Loved", "Get up, Stand up" o "Is This Love".

¿Cuáles son las efemérides del 11 de mayo?

1544.- Parte de Sanlúcar de Barrameda(Cádiz) la expedición de Francisco de Orellana, primera que exploró el Amazonas.

1801.- El torero "Pepe-Hillo" muere en Madrid cogido por un toro.

1873.- Guerra de Cuba. Ignacio Agramonte muere en los campos de Jimaguayú por la independencia de su país.

1911.- El aviador y constructor aeronáutico francés Edouard Nieuport logra la plusmarca de velocidad en el aire, al alcanzar 120 K/h.

1927.- En California (EEUU), se funda la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

1941.- II Guerra Mundial. Londres sufre uno de los más duros bombardeos aéreos por parte de la Alemania nazi.

1944.- II Guerra Mundial: comienza la ofensiva aliada en Italia.

1949.- La Asamblea General de Naciones Unidas admite a Israel como miembro de la ONU.

1952.- José Remón gana las elecciones presidenciales en Panamá.

1960.- Los servicios secretos israelíes secuestran en Buenos Aires al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann.

1976.- El embajador de Bolivia en París, general Zenteno Anaya, es asesinado por dos desconocidos, presuntamente pertenecientes a la Brigada Internacional Che Guevara.

1981.- Costa Rica rompe relaciones diplomáticas con Cuba.

1984.- José Napoleón Duarte es proclamado oficialmente presidente de El Salvador.

1985.- Mueren 53 personas al incendiarse una tribuna del campo de fútbol de Bradford City, en el norte de Inglaterra.

1992.- El general Fidel Ramos gana las elecciones presidenciales en Filipinas.

1995.- Los 178 países signatarios en la ONU prorrogan indefinidamente el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

1997.- El ordenador Deep Blue derrota al campeón del mundo de la Asociación Profesional de Ajedrez (PCA), el ruso Gari Kasparov, en 19 movimientos tras un error gravísimo de éste.

1998.- La India reanuda sus pruebas nucleares, después de 25 años, con tres explosiones bajo tierra en el desierto de Pokhran.

2010.- David Cameron es nombrado nuevo primer ministro del Reino Unido tras la victoria electoral del Partido Conservador.

2010.- Fallecen 103 viajeros del Airbus A330 de la libia Afriqiyah Airways que se estrelló antes de aterrizar en el aeropuerto de Trípoli. Sólo sobrevivió un niño holandés de nueve años.

2011.- Europa firma su primera legislación sobre violencia machista.

2018.- Argentina pide un crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI), en un intento de frenar la caída del peso, lo que supone la renovación de relaciones con un organismo que en el pasado cerró sus puertas al país sudamericano después de concederle un préstamo durante la profunda crisis que el país sufrió en 2001.

2018.- La justicia italiana levanta la inhabilitación política del ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi.

2019.- El cantante Julio Iglesias recibe un Grammy honorífico como reconocimiento a su exitosa carrera.

2019.- Convocada por activistas LGTBI, se celebra en La Habana la primera manifestación no autorizada que tiene lugar en Cuba en décadas.

¿Quién nació un 11 de mayo?

1888.- Irving Berlin, compositor estadounidense.

1904.- Salvador Dalí, pintor español.

1916.- Camilo José Cela, escritor español, Premio Nobel 1989.

1928.- Marco Ferreri, director de cine, italiano.

1932.- Valentino Garavani, "Valentino", diseñador italiano.

1932.- Francisco Umbral, escritor español.

1978.- Laeticia Casta, modelo y actriz francesa.

1984.- Andrés Iniesta, futbolista español.

¿Quién murió un 11 de mayo?

1881.- Henri Fréderic Amiel, escritor suizo.

1927.- Juan Gris (Victoriano González), pintor español.

1946.- Pedro Henríquez Ureña, escritor dominicano.

1960.- John D. Rockefeller Jr., industrial estadounidense, heredero de su célebre padre.

1988.- Harold Philby, famoso espía anglo-soviético.

2002.- Joseph Bonanno, "Joe Bananas", jefe mafioso estadounidense.

2003.- José Manuel Lara Hernández, fundador de la editorial española Planeta.