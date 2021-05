Efemérides del 21 de mayo ¿Qué pasó en un día como hoy?

En un 21 de mayo, pero de 1927, el aviador estadounidense Charles Lindbergh llega a París desde Nueva York, con el "Spirit of St Louis", tras recorrer 5.860 kilómetros en 33 horas y 27 minutos, en la primera travesía sin escalas del Atlántico.



OTRAS EFEMÉRIDES



1542.- Cédula de Carlos I disponiendo que los Indios sean libres y no sujetos a servidumbre.



1813.- La Asamblea General Argentina suprime todos los títulos nobiliarios en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.



- Napoleón derrota a prusianos y rusos en la batalla de Bautzen (Sajonia).



1822.- El Congreso de México proclama emperador del país a Agustín de Iturbide, que había dado un golpe de Estado.



1851.- Queda definitivamente abolida la esclavitud en Colombia.



1919.- La Cámara de Representantes estadounidense autoriza el voto femenino.



1920.- Es asesinado el presidente de México, Venustiano Carranza.



1935.- El aviador español Juan Ignacio Pombo inicia la travesía del Atlántico Sur desde Gambia a Natal (Brasil), que duró 16 horas y 47 minutos.



1950.- Un terremoto destruye la mayor parte de la ciudad peruana de Cuzco y causa la muerte de un centenar de personas.



1968.- Diez millones de franceses en huelga. Los enfrentamientos entre estudiantes y policías son diarios.



1969.- La nave espacial estadounidense "Apolo X" se acerca a 15 kilómetros de la Luna. Dos de sus tres tripulantes salieron del módulo lunar.



1975.- Comienza en Stuttgart (Alemania) el proceso contra la banda Baader-Meinhof, autodenominada "Fracción del Ejército Rojo".



1980.- La empresa Namco lanza el videojuego Pac-Man (el Come cocos), el más famoso de la historia.



1984.- Escolástico Ovando, el preso político más antiguo de América, es liberado en Paraguay tras 21 años de cárcel.



1991.- Rajiv Gandhi, ex primer ministro de India, muere en un atentado junto a 18 personas más, cuando iba a dar un mitin en la ciudad de Sriperumbudur, a 40 kilómetros al suroeste de Madrás.



1998.- Dimite el general Suharto, presidente de Indonesia, en medio de una grave crisis y después de 32 años en el poder.



2000.- Nacen en España los primeros gemelos fecundados sin esperma mediante la maduración "in vitro" de células precursoras de espermatozoides del progenitor.



2003.- Más de mil personas mueren y otras 7.000 resultan heridas en Argelia a causa de un seísmo de 6,8 grados en la escala de Richter.



- La Asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprueba por consenso el primer Convenio internacional contra el tabaquismo.



2004.- La FIFA firma el Código Mundial Antidopaje durante su LIV Congreso celebrado en París.



2007.- Un incendio destruye el histórico velero británico "Cutty Sark".



2010.- La Audiencia Nacional española condena a 1.040 años a los tres etarras que causaron la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos en el atentado contra la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid Barajas, el 30 de diciembre de 2006.

2014.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida de fondos públicos.



- El argentino "Quino", creador de "Mafalda", Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.



2018.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la grave violación de derechos humanos y la muerte de 76 personas en las protestas en Nicaragua.



2020.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anuncia la retirada del Tratado de control de armas de Cielos Abiertos de la OSCE.



NACIMIENTOS



1471.- Alberto Durero, pintor y grabador alemán.



1527.- El rey Felipe II de España, llamado "el Prudente".



1895.- Lázaro Cárdenas, político y militar mexicano.



1916.- Harold Robbins, novelista estadounidense.



1921.- Andrei Sajarov, científico ruso y P. Nobel de la Paz en 1975.



1937.- Ricardo Alarcón de Quesada, político cubano.

1941.- Diego Gracia Guillén, investigador español, pionero de la enseñanza en España de la Bioética Médica.



1959.- Loreta Lynch, jurista estadounidense.



1965.- Antonio Carmona Amaya, cantante español.



1974.- Eduardo Verástegui, actor y cantante mexicano.



DEFUNCIONES



1858.- José Mariano de la Riva Agüero, político peruano.



1946.- Eduardo Trongé, autor dramático argentino.



1994.- Francisco Otero Besteiro, escultor español.



2016.- Nick Menza, músico estadounidense.



2020.- Oliver Eaton Williamson, economista estadounidense.