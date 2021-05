Efemérides del 8 de mayo ¿Qué pasó en un día como hoy?

Mundo.- En las efemérides de este 8 de mayo destacan varios importantes que marcó la historia de la humanidad, por ejemplo: en 1886, se comienza a comercializar en una farmacia de Atlanta la Coca Cola, bebida creada como un remedio para aliviar la digestión que con el tiempo se convirtió en la gaseosa más vendida e imitada del mundo.

En la misma fecha, pero de 1996, hace veinticinco años, la Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba la nueva Constitución, en la que quedan abolidas todas las referencias al régimen de segregación racial.

¿Cuáles son las efemérides del 8 de mayo?

1360.- Se firma el Tratado de Bretigny, que pone fin al primer periodo de la llamada Guerra de los Cien Años, entre Francia e Inglaterra.

1429.- Juana de Arco, a cargo de un Ejército de 5 mil hombres, libera el sitio de Orleans (Francia) de la dominación inglesa.

1521.- La Dieta de Worms condena las predicaciones y escritos de Lutero.

1846.- Batalla de Palo Alto: fuerzas norteamericanas derrotan a las tropas nacionales mexicanas al mando del general Mariano Arista.

1863.- Es promulgada la Constitución Federal de Colombia, en vigor en el país durante veintitrés años.

1886.- Concebida inicialmente como un remedio para aliviar la digestión, comienza en una farmacia de Atlanta (EE. UU.) la comercialización de la Coca-Cola, la bebida más vendida e imitada del mundo.

1902.- Entra en erupción el volcán La Montagne Pelée (Martinica), que sepultó la ciudad de Saint Pierre y causó la muerte de 30.000 personas.

1920.- Revolución en México. El Presidente Carranza abandona la capital.

1933.- En la India, Gandhi inicia una huelga de hambre de tres semanas para protestar por la opresión del Gobierno británico.

1936.- León Cortés Castro es designado presidente de Costa Rica.

1945.- Segunda Guerra Mundial. Día de la Victoria en Europa: los Aliados celebran la rendición incondicional de Alemania.

1945.- Sale a la venta el álbum "Let it be", de la banda de pop rock británica The Beatles.

1972.- El presidente de EE. UU., Richard Nixon, ordena el bloqueo y minado de los puertos de Vietnam del Norte.

1984.- La URSS encabeza el boicot a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, seguida por trece países.

1984.- En España, se lleva a cabo el primer trasplante de corazón con éxito, a cargo del doctor Josep María Caralps, en el hospital Sant Pau de Barcelona.

1987.- Javier Pérez de Cuellar, secretario general de la ONU, obtiene el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

1988.- El socialista François Mitterrand es reelegido presidente de Francia.

1992.- El pintor y arquitecto chileno Roberto Matta obtiene el premio Príncipe de Asturias de las Artes.

2006.- El socialdemócrata Oscar Arias toma posesión como presidente de Costa Rica, veinte años después de que presidiera el país por primera vez.

2007.- Unionistas y nacionalistas juran sus cargos en el nuevo Gobierno autónomo de Irlanda del Norte, culminando un proceso iniciado en abril de 1988 con la firma de un acuerdo de paz.

2010.- La socialdemócrata Laura Chinchilla Miranda es investida presidenta de Costa Rica y se convierte en la primera mujer que ostenta ese cargo en el país centroamericano.

2013.- El Tribunal de Apelación de Milán confirma la sentencia a cuatro años de cárcel para Silvio Berlusconi, por fraude fiscal, en el caso Mediaset.

2018.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y la vuelta a las sanciones.

2018.- En Costa Rica asume la presidencia Carlos Alvarado Quesada, la persona más joven de la Segunda República en alcanzar el cargo.

¿Quién nació un 8 de mayo?

1828.- Jean Henri Dunant, suizo fundador de la Cruz Roja Internacional y primer Premio Nobel de la Paz en 1901.

1884.- Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos.

1903.- Fernand Costandin, "Fernandel", actor cómico francés.

1906.- Roberto Rossellini, cineasta italiano.

1966.- Marta Sánchez, cantante española.

1975.- Enrique Iglesias Preysler, cantante español.

2003.- Moulay Hassan, hijo del rey Mohamed VI de Marruecos y heredero al trono.

¿Quién murió un 8 de mayo?

1873.- John Stuart Mill, filósofo y economista inglés.

1880.- Gustave Flaubert, novelista francés.

1903.- Paul Gauguin, pintor francés.

1982.- Gilles Villeneuve, piloto de Formula 1, canadiense.

1990.- Luigi Nono, compositor italiano.

1994.- George Peppard, actor estadounidense.

1999.- Sir Dirk Bogarde, actor británico.