Efemérides. Qué se celebra el 22 de marzo

Mundo. En las efemérides del 22 de marzo destacan eventos importantes que marcó la historia de la humanidad. Por ejemplo, en 1895, los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: "La salida de obreros de la fábrica Lumiére".

En la misma fecha, pero del 2002, termina la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Nuevo León con la aprobación del "Consenso de Monterrey", un documento que demanda transparencia a los países pobres a cambio de financiación.

¿Cuáles son las efemérides del 22 de marzo?

1508.- Fernando el Católico nombra a Américo Vespucio piloto mayor de Castilla.

1789.- Proclamación de la República Helvética.

1793.- La Confederación alemana declara la guerra a Francia.

1820.- La provincia argentina de Tucumán se proclama Estado independiente.

1848.- Proclamación de la República de San Marcos, en Venecia, que se libera de Austria.

1855.- Ramón Pintó es ejecutado en Cuba, al ser descubierta la conspiración independentista en la que estaba implicado.

1873.- La Asamblea Nacional de la República española aprueba la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.

1895.- Los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: "La salida de obreros de la fábrica Lumiére".

1904.- El periódico estadounidense "Daily Ilustrated Mirror" publica por primera vez en la historia una fotografía en color.

1910.- Perú y Chile rompen sus relaciones diplomáticas por las disputas sobre las provincias de Tacna y Arica.

1934.- Es reelegido presidente de la República de Uruguay el doctor Gabriel Terra.

1936.- El alpinista argentino Juan Jorge Link efectúa el primer reconocimiento en solitario del Aconcagua, en los Andes, la cima más alta del continente americano.

1945.- Arabia Saudí, Egipto, Irak, Transjordania (actual Jordania), Líbano, Siria y Yemen constituyen en El Cairo la Liga de los Estados Árabes.

1963.- La banda británica The Beatles lanza su primer disco "Please Please Me".

1968.- Comienza la revuelta estudiantil que conduciría al "Mayo francés".

1983.- Científicos australianos implantan con éxito en una mujer un embrión congelado.

1993.- Intel lanza el primer procesador de la serie Pentium, que consigue una mayor velocidad de procesamiento aunque aumenta los requerimientos técnicos del ordenador que lo soporta.

1994.- Nuevo documento papal que prohíbe a los sacerdotes la militancia política y sindical.

1996.- Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán deciden firmar un acuerdo de integración preferencial dentro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

1997.- El Parlamento de Polonia aprueba por amplia mayoría la primera Constitución democrática del país.

1998.- La provincia serbia de Kosovo celebra elecciones de manera no autorizada que dieron la victoria al partido independentista Liga Democrática Kosovar (LDK) de Ibrahim Rugova.

2002.- Termina la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey (México) con la aprobación del "Consenso de Monterrey", un documento que demanda transparencia a los países pobres a cambio de financiación.

2004.- El jeque Ahmed Yasín, fundador y líder espiritual de Hamás, es asesinado en Gaza, al ser alcanzado por un misil aire-tierra lanzado por el ejército israelí.

2006.- El Gobierno argentino ordena la apertura total de los archivos secretos militares durante los años de dictadura militar (1976-1983).

2006.- La banda terrorista ETA anuncia un alto el fuego permanente, que entró en vigor el día 24 de marzo.

2010.- Google desvía su buscador en China a su portal en Hong Kong para evitar la censura del Gobierno de Pekín.

2011.- Un Tribunal israelí condena al expresidente Moshé Katsav a siete años por violación y agresión sexual.

2016.- 32 personas mueren (sin contar los 3 terroristas suicidas) en dos atentados de inspiración yihadista en el aeropuerto y la línea de metro de Bruselas (Bélgica).

¿Quién nació un 22 de marzo?

1599.- Anton Van Dick, pintor flamenco.

1869.- Emilio Aguinaldo, uno de los caudillos destacados de la insurrección filipina.

1912.- Karl Malden, actor estadounidense.

1921.- Nino Manfredi, actor y director italiano.

1923.- Marcel Marceau, actor y mimo francés.

1930.- Pat Robertson, telepredicador evangelista estadounidense.

1937.- Angelo Badalamenti, músico y compositor estadounidense.

1941.- Bruno Ganz, actor suizo.

1943.- George Benson, cantante y músico de jazz estadounidense.

1948.- Andrew Lloyd Webber, compositor británico.

1949.- John Benjamin Toshack, ex futbolista y entrenador de fútbol británico.

1956.- María Teresa, gran duquesa heredera de Luxemburgo.

1967.- Mario Cipollini, ciclista italiano.

1975.- Jirí Novák, tenista checo.

1999.- Mick Schumacher, piloto de automovilismo alemán, hijo del campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher.

¿Quién murió en un 22 de marzo?

1832.- Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán.

1986.- Michele Sindona, banquero italiano.

1994.- Walter Lantz, dibujante estadounidense, creador del "Pájaro Loco".

2008.- Israel López "Cachao", músico cubano.

2009.- Awilda Carbia, actriz puertorriqueña.

2014.- Craig Hill, actor estadounidense.

2018.- Israel "Shorty" Castro, comediante, actor y músico puertorriqueño. EFE