El Síndrome de la Abuela Esclava y la sobreexplotación de las mujeres en el hogar

México.- El término "abuela esclava" fue creado por las orientaciones médicas que visualizan el riesgo que implica para muchas mujeres estar al cuidado de la familia, estar encargadas de todo el trabajo doméstico, pues, sin duda, hay una sobreexplotación de estas personas dentro de las familias, dijo Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (Suiev) de la UNAM, en entrevista para Debate.

Ahora, con la pandemia de Covid-19 en México, todo se ha hecho mucho más evidente.

"Ya lo era pero se ha hecho mucho más por las tareas de cuidado hacia los enfermos o de toda la sanitización que uno tiene en la casa, que exacerba, de alguna manera, las tareas del cuidado al interior de la limpieza para tener entornos higiénico, sobre todo cuando hay personas que entran y salen", mencionó.

Tan importante es la labor de las mujeres en todos los ámbitos, en especial en lo relativo al cuidado de personas, que el aparato profesional del sector salud está conformado en un 80 por ciento por mujeres.

Las mujeres están en todos los procesos de cuidado ante esta pandemia, tanto en los hogares como fuera de los hogares

Sobresaturación

La también académica del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM destacó que las madres que están en la vejez también siguen realizando tareas de cuidado, incluso a otras personas en la vejez más avanzada.

Por ello, el llamado ahora es pensar en un sistema nacional de cuidados que involucre a toda la articulación del Estado, así como se ha hecho con la pandemia, ya que la evidencia de los datos, de acuerdo con la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, muestra que las mujeres en México duermen menos horas que los hombres, que dedican mucho más tiempo al cuidado de infantes, a personas enfermas y a personas en la vejez, informó.

Sobre carga de actividades

"La reflexión a nuestro auditorio es que pensemos hasta dónde realmente estamos participando en las actividades de cuidado hacia nuestros hermanos, hermanas, hacia nuestras madres, abuelas, tías; hasta dónde realmente hemos creído falsamente que las actividades del cuidado y de limpieza de un hogar son exclusivamente de las mujeres y cómo estamos reproduciendo ese tipo de distribución de trabajo en el hogar, y fuera del hogar las actividades con nuestros hijos y con nuestras hijas», ya que, de pronto, todo eso provoca una sobrecarga de actividades en las mujeres que en realidad debería ser de todas las personas en un hogar.

Explicó que en esta misma encuesta se informa que las mujeres en México realizan el 17 por ciento del PIB, dato que da fe de que realmente estamos siendo injustos y que no estamos distribuyendo correctamente todo ese trabajo doméstico y realmente reconocerlo como un trabajo.

"No hay razón alguna para que las mujeres duerman menos que los colegas hombres, los compañeros hombres, y no hay razón alguna para que una hija trabaje mucho más que un hijo en el mantenimiento de la casa.

Tenemos que aspirar como sociedad a tener una distribución más justa de todas esas actividades que ahora con la pandemia se han exacerbado de una manera brutal", destacó.

Una carga de trabajo en las mujeres que se ha dado por una perspectiva estructural histórica, que tiene que ver con la reproducción de la desigualdad y de alguna manera que desde la década de los 80 el peso en el poder adquisitivo de muchos hogares se debilitó brutalmente, cuando existía esa época en que el salario del padre de familia era suficiente para cubrir absolutamente todos los gastos.

De ahí que dijera que, con el neoliberalismo, esos tiempos terminaron, y la mujer debió entonces no solo trabajar en casa, sino agregarles un empleo a sus labores

"Las personas mayores cuando se retiran sufren también varios aspectos. El mercado de trabajo los saca de la actividad laboral, muchos tienen que seguir trabajando porque, aun teniendo su pensión, aún es insuficiente, porque son pensiones muy bajas. En nuestro país es increíble cómo es tan bajo el nivel de las pensiones", comentó.

Lo más grave —de acuerdo con la académica— es que solo el 30 por ciento de las personas mayores de nuestro país tiene pensión; el 70 por ciento restante carece de ella, y además la mayoría son mujeres, por lo que el hecho de que no haya un sistema de seguridad justo hacia las mujeres, que tampoco se reconozca su trabajo en toda su vida y que aun en la vejez se le siga explotando y quitando su tiempo, son elementos de demasiada injusticia social, y esto en ocasiones se reproduce al interior de las familias, sin darse cuenta.

Sin recursos económicos

Verónica Montes de Oca destacó que si bien las redes de apoyo y todo el sistema de intercambio y reciprocidad generacional y social es una de las riquezas más importantes de nuestra cultura latinoamericana, se tiene que hacer con justicia, con consentimiento informado, sin abusar de la otra persona, porque todo lo que ahora hacemos se lo estamos enseñando a las nuevas generaciones, expuso.

La ausencia del Estado en materia de ayuda institucional en las guarderías se lo estamos cobrando a nuestros abuelos y abuelas

La experta comentó que el hecho de que muchas mujeres de la tercera edad no tengan pensión o no tengan un recurso económico no nos da el derecho a tomar su tiempo y robar su calidad de vida.

A las personas de la tercera edad el consejo es darse tiempo para sí mismas, poner atención a su salud y a disfrutar de esta etapa de la vida, pero, además, nunca firmar un documento en blanco o que no hayan leído y entendido a plenitud, así como evitar prestar sus tarjetas de crédito o de la pensión y no caer en el chantaje de los hijos, consideró.

Dignificar la vejez

Indicó que para el Estado es que debe crear espacios en que las personas de la tercera edad reciban una atención especializada.

"No como ABC, sino guarderías bien creadas, bien formadas, supervisadas permanentemente; crear trabajos donde la gente reciba un salario justo, con prestaciones para posteriormente poder descansar", dijo.

La académica expuso que desde hace casi cinco años han solicitado la ratificación de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores por parte del Gobierno mexicano, sin que ni Enrique Peña Nieto ni Andrés Manuel López Obrador hasta ahora haya hecho caso a ello.

Esto serviría para instrumentar muchos de los aspectos en materia de derechos de las personas mayores en la sociedad y en las instituciones, pues es necesario articularlo de forma mucho más centrada, en una sola dirección, con un sentido y una meta, no solo para los que ya son personas mayores, sino para todos lo que algún día lo seremos, pues "una sociedad que dignifica su vejez es una sociedad que dignifica su futuro, porque todos en teoría vamos para ese rumbo", compartió la experta.