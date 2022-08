Estos son los 10 apellidos que están a punto de desaparecer en México según INEGI

México.- Como buen mexicano seguramente conoces a alguien que se apellide Hernández, López, Pérez, García, Sánchez, Cruz, Ramírez, González, Rodríguez, o Martínez, y es que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estos son los 10 apellidos más comunes en México.

Sin embargo, aunque no lo creas, así como hay apellidos top 10 en el país, también hay otros que, en la actualidad, están en "peligro de extinción", ello según lo señalado por el historiador Fernando González del Campo.

El genealogista señaló que los 10 apellidos que están en peligro de desaparecer en la república mexicana son aquellos que "proceden de topónimos raros, nombres de persona y apodos poco frecuentes, y los extranjeros que solo se establecieron uno o muy pocos portadores en una determinada zona".

De acuerdo a los expertos en heráldica, si bien no hay una fecha determinada para considerar que un apellido está a punto de desaparecer, hay quienes aseguran que esto puede suceder en unos cuantos años.

De acuerdo a los datos del INEGI, los siguientes son los 10 apellidos que portan menos de 350 personas en México:

Machuca

Alamilla

Joaquín

Valero

Ascención

Gracia

Arciénega

Escalera

Lino

Silvano

No obstante, hay especialistas como el historiador Jaime Salazar y Acha, quien fuera titular de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, que es realmente difícil que un apellido llegue a extinguirse, por no decir que estos no desaparecen en verdad.

“Los apellidos no se extinguen, sino los linajes, las familias. Cualquier persona puede tomar un apellido siempre que pueda motivarlo de alguna forma”, expuso el experto en el tema.

Nombres prohibidos en México

La semana pasada se viralizó en las redes sociales la lista de nombres que el Registro Civil en México ha prohibido a los padres poner a sus bebés, luego de que alguien en algún momento decidiera ponérselos a sus hijos.

A continuación te damos la lista de los nombres prohibidos en la república mexicana:

Aceituno

Amilcar

Cajada

Aguinaldo

All Power

Anivdelarev

Batman

Benefecia

Burger King

Cacerolo

Calzón

Caraciola

Caralalimpio

Cesárea

Cheyenne

Christmas Day

Circuncisión

Culebro

Delgadina

Diodoro

Email

Escroto

Espinaca

Facebook

Fulanito

Gordonia

Gorgonio

Harry Potter

Hermione

Hitler

Hurraca

Iluminada

Indio

James Bond

Jorge Nitales

Lady Di

Marciana

Masiosare

Micheline

Panuncio

Patrocinio

Petronilo

Piritipio

Pocahontas

Pomponio

Privado

Procopio

Rambo

Robocop

Rocky

Rolling Stone

Sobeida

Sol de Sonora

Sonora Querida

Telésforo

Terminator

Twitter

Usnavy

Verulo

Virgen

Yahoo

Zoila Rosa.