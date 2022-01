Experto da recomendaciones para que tus hijos coman de todo

Aunque hay una gran cantidad de frutas y verduras que aportan nutrientes, no es recomendable forzar a los hijos a que coman de todo en poco tiempo. Si notas que le gustan algunas verduras en particular, dale eso con más frecuencia y poco a poco introduce otras nuevas.

Al momento de ofrecerle un nuevo alimento a tu hijo, no dejes el plato frente a él por horas esperando que muestre interés. Retira el plato al cabo de un rato y sobre todo no lo premies con postres para compensar lo poco que comió.

Es importante educar a los hijos para que aprendan a respetar los horarios de comida; no adelantarse ni atrasarse.

Aunque a los niños les encanten los dulces, batidos y jugos con mucha azúcar, no es nada recomendarle darle estos alimentos chatarra a diario , ni siquiera como recompensa por comer algo sano, pues a la larga terminarás perjudicando su salud.

No hay que apresurar los cambios de alimentos para los pequeños, sino que hay que respetar sus ritmos. Por ejemplo, no exceder los seis meses de lactancia materna exclusiva y luego introducir poco a poco los alimentos sólidos y nuevos.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.