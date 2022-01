Experto dice por qué no debes perdonar una infidelidad

Una infidelidad es un dolor que muchas personas han sufrido a lo largo de la vida y que siempre hace surgir la duda sobre si puede perdonarse y dar otra oportunidad, por lo que el artista y un orador de motivación, Emmanuel Senties, compartió a través de redes sociales por qué no debes perdonar una infidelidad.

Senties se popularizó en TikTok debido a sus vídeos de motivación y aconsejando sobre diversas situaciones relacionadas con el amor romántico y el dolor que puede surgir por ciertas situaciones en medio de una relación, aunque también toca el amor propio y otro tipo de situaciones que sus seguidores llegan a pedir para sentir orientación sobre su día a día.

En cuanto a la infidelidad, el orador motivacional cuenta con varios vídeos en los que invita a sus seguidores a no perdonar este tipo de acciones de su pareja ya que, afirma se trata de “una decisión, no de un error o accidente”.

“Nada justifica ser infiel” mencionó el orador a través de un vídeo de TikTok titulado Perdonar a un infiel, en donde explica las razones por las que no debe perdonarse a una persona que ha traicionado la confianza de su pareja y cometido una infidelidad.

Senties explicó que no debe perdonarse “porque antes de que tú te enteraras, esa persona no se sentía mal, por lo que esa persona seguiría con la mentira, seguiría con el engaño. Entonces por qué perdonar a aquella persona que te fue infiel, que te engañó. Recuerda no fue un error, fue una decisión”.

En otro metraje donde habla sobre las infidelidades, el orador motivacional mantiene su idea sobre la infidelidad, donde afirma que “cuando respetas a alguien no le mientes ni le dañas a propósito, no tomas decisiones que tendrán consecuencias permanentes por emociones temporales”.

Por esta razón, llama a sus seguidores a no justificar ni perdonar una infidelidad, ya que “el día en que entiendas y te des cuenta que nada justifica el ser infiel, podrás ser libre y tomar la decisión correcta y seguir con tu vida”.

El vídeo ya alcanzó más de 1.5 millones de visualizaciones, así como 88.1 mil reacciones y más de 2 mil 70 comentarios entre los que algunas personas comentaron sobre sus experiencias y se mostraron los que estaban a favor y en contra de su declaración.