Guía completa: ¿Cómo preparar fórmula para lactantes en biberón?

México.- La reciente escasez de fórmula para lactantes en Estados Unidos ha provocado reacciones diversas, hay quienes rebajan la que tienen y otros que buscan la forma de prepararla en casa para no dejar a sus bebés sin alimento.

A continuación te diremos cómo preparar leche para tu hijo o hija de forma correcta, y sin problemas como bocas quemadas, biberones sucios y muchos otros. ¿Quieres saber cuáles son los pasos a seguir para cuidar la salud de los pequeños del hogar?

El primer punto a tomar en cuenta de los que leerás en esta guía completa para preparar la fórmula para lactantes es la fecha de caducidad, algo que muchos pasan por alto pero que podría representar un grave problema para el infante. No uses fórmula láctea para bebés que esté vencida.

Ahora, enfoca tu atención al almacenamiento. Las fórmulas para lactantes listas para usar ya abiertas deben de ser tapadas y refrigeradas hasta por 48 horas, después de ese lapso no las vuelves a usar y tíralas.

Si eres de las personas que prepara varios biberones para agilizar la atención del menor, etiqueta cada uno con la fecha, refrigera bien los que no uses y asegúrate de no darle al bebé alguno con más de 24 horas.

Las siguientes recomendaciones tienen relación entre sí, así que pon atención. Un paso importante que muchas personas olvidan es lavarse las manos, siempre hazlo antes de preparar el biberón con fórmula para lactantes, ya sea líquida o en polvo.

Ahora esteriliza bien el o los biberones sin olvidar partes como tapa, anillos y chupones. Se recomienda hervirlo durante cinco minutos, implementar una bolsa esterilizadora para microondas o un esterilizador eléctrico de vapor.

Tras usarlo por primera vez no será necesario esterilizarlo de nuevo, aunque debes lavarlos con agua caliente y jabón para eliminar bacterias.

Ya con las manos y el biberón totalmente desinfectado, puedes pasar a la preparación de la fórmula para lactantes. Agrega agua al producto ya sea en polvo o líquida concentrada, la cantidad dependa de la empresa fabricante. Toma en cuenta que el agua debe de cumplir ciertas características según el infante, así que esto debes considerarlo con tu médico de confianza.

Te recomendamos no usar leche para bebés casera.