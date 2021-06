Las mejores frases para el Día del Padre

Dedicar un día para festejar a los padres ya es una costumbre en gran parte del mundo, y a pesar de que la fecha varía año con año, este 2021 tocará el domingo 20 de junio celebrar a los hombres de las familias mexicanas.

Si aún no sabes qué regalarle a papá en este Día del Padre, o no cuentas con dinero para comprarle algún obsequio de su preferencia, no te preocupes, mejor sorpréndelo con una emotiva y reflexiva frase en ese día tan especial.

Frases para el Día del Padre

"Padre, fuiste para mí la medida de todas las cosas". (Franz Kafka)

"Nada hay más hermoso que un padre llegue a convertirse en un amigo de sus hijos, cuando éstos llegan a perderle el temor, pero no el respeto". (José Ingenieros)

"Realmente es bendecido el hombre que escucha muchas voces que lo llaman padre". (Lydia M. Child)

"Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre". (Gabriel García Márquez)

"Economizad las lágrima de vuestros hijos a fin de que puedan regar con ellas vuestra tumba". (Pitágoras)

"Un hermano es un consuelo, un amigo es un tesoro, un padre es ambos". (Benjamin Franklin)

"Padre, yo siempre seré el mismo niño que se encontraba de pie junto al mar y que te vio encumbrarse sobre mí, ahora que soy mayor yo quiero ser igual que tú". (Ben Harper)

"El sueño del héroe, es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre". (Víctor Hugo)

"Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo". (William Shakespeare)

"No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre". (Sigmund Freud)