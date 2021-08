¿Literatura de la buena? Salinas Pliego comparte sus libros favoritos, incluyendo el suyo

México.- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego compartió una lista de libros que lo han influenciado en su vida y recomienda leer, entre los que figuran títulos de autoayuda y el libro que él mismo escribió.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego publicó su recomendación de libros que "deben leer ya", según dijo a sus seguidores, ya que asegura que ayudaron a formarlo como empresario.

Se trata de nueve títulos que el tercer hombre más rico de México considera sus favoritos, entre ellos el libro "Ideas sobre la libertad", que publicó este año.

"Libros que DEBEN LEER ya: La rebelión de Atlas, Ayn Rand. Tai-Pan, James Clavell. Unlimited Power, Tony Robins. High output management, Andy Grove. Effective Executive, Peter Drucker. The Art of living , Epictetus. The Art of War , Sun Tzu. Ideas sobre la libertad , Ricardo S. The Bitcoin Standard, Saifedean Ammous", enlistó en su tuit.

Los siete primeros libros que Salinas Pliego menciona ya los había compartido el pasado 23 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro.

El primero de ellos es "La rebelión de Atlas", de la filósofa rusa nacionalizada estadounidense, Ayn Rand. Una novela que relata la historia de un Estados Unidos con una economía arruinada,

El segundo libro que menciona el dueño de Grupo Elektra es "Tai-Pan", del australiano James Clavell, el cual narra la fundación de la colonia británica en la isla china de Hong Kong tras ser comprada por Gran Bretaña.

El tercer libro que incluye el multimillonario es "Unlimited Power", del estadounidense Tony Robins, un libro de autoayuda donde el autor presenta la teoría básica de la actitud y el pensamiento, la supuesta fórmula del éxito para alcanzar las metas propuestas.

El multimillonario compartió sus libros favoritos con sus seguidores. Foto: Captura de Twitter

El cuarto título en la lista es "High output management", del húngaro-estadounidense Andy Grove, el cual menciona las principales responsabilidades de un gerente y lo que necesita saber sobre sus empleados.

Luego está "Effective Executive", del austriaco Peter F. Drucker, una guía para que los jefes desarrollen sus puntos fuertes y los de sus empleados, algo similar a lo expuesto en la obra de Grove.

El sexto título que menciona Salinas Pliego es "El arte de vivir", un clásico del filósofo griego Epicteto en el que expone la forma correcta de desenvolverse en la vida según la corriente filosófica del estoicismo.

En el número siete de la lista del empresario está "El arte de la guerra", de Sun Tzu, uno de los grandes clásicos de la literatura universal, un libro de didáctica militar que explica estrategias aplicables en las situaciones de confrontación de la vida humana.

Sin modestia, el dueño de TV Azteca también incluyó en la lista su propio libro, "Ideas sobre la libertad", el cual publicó este mismo año y está marcado por ideas de superación personal.

Posteriormente, añadió otro título más a su lista de recomendaciones, el libro "The Bitcoin Standard", de Saifedean Ammous, que analiza el contexto histórico del auge del bitcoin, del cual el empresario se ha mostrado adepto en diversas ocasiones.

Estos son los nueve libros favoritos de Ricardo Salinas Pliego, los cuales ha recomendado enfáticamente a sus seguidores para que los lean, ya que asegura que lo han marcado y formado a lo largo de su vida.