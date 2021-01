Los puntos: cuándo, cómo y por qué utilizarlos

Aunque no lo sepas, los diferentes puntos en la escritura forman parte de la ortografía de la lengua, aunque estos sean menos corregidos que las tildes (acentos) o la correspondencia de la grafía (letra) con el sonido (vaca no baca). Así que te interesa ser todo un maestro en la escritura deberás saber cuándo se deben utilizar los diferentes puntos que existen. Aquí te damos una guía rápida que te hará comprender cuál es el lugar en dónde los debes de colocar.

Para tener una buena redacción no basta únicamente con emplear de forma correcta los acentos o a grafía correcta de cada letra; no, una buena redacción va más allá y en este más allá está incluido, por su puesto, el adecuado y puntual uso de los puntos; un punto en el lugar incorrecto puede malograr la experiencia de lectura e, incluso, ser causa de cómicos o desastrosos malentendidos. Cabe aclarar que los puntos forman parte de los "signos de puntuación".

El uso correcto de los diferentes signos de puntuación es elemental para una buena redacción/ Fuente: Pixabay

Antes de decirte cómo usar los puntos de forma correcta, primeramente deberás reflexionar en la función que estos cumplen, tanto en la comunicación oral y, sobre todo, en la escrita. Si nunca te lo habías preguntado, los diversos signos de puntuación con los que cuenta la lengua española (cada idioma tiene sus propios signos, aunque muchos de ellos se comparten) tienen un objetivo, no están ahí ni los usamos de puro capricho, por el contrario, estos símbolos que marcan diferentes tipos de pausas en los escritos sirven para, de cierta forma, dar un orden a las ideas que se expresan, logrando producir en el lector o en el oyente la sensación de que el texto tiene un ritmo narrativo y, con ello, transmitir información.

Ahora bien, conozcamos a los signos de puntuación. Sin duda alguna los más populares son el punto, la coma y el punto y coma. Por otra parte, del lado de los desconocidos y poco usados están los puntos sucesivos (o tres puntos ...) y los dos puntos.

El punto ( . )

En líneas generales, el punto se usa para señalar una pausa larga, mima que determinará el final de una frase. Casi en todo los casos, a excepción de los puntos que se usan en las abreviaturas (por ejemplo, etc.) luego de colocar el punto se utiliza mayúscula.

Hay diferentes tipos de puntos:

El punto y seguido tiene la función de separar enunciados dentro de un mismo párrafo. Después de que se coloca este punto y seguido, como su mismo nombre lo indica, se sigue escribiendo en la misma línea.

Por su parte, el punto y aparte, contrario al punto y seguido, divide dos párrafos de un mismo escrito, con lo cual busca separar dos ideas o contenidos distintos que se desarrollan dentro de una misma de razonamiento.

Por otro lado, el punto y final es ese punto que deberás usar para cerrar un apartado, capítulo o el texto en sí mismo.

La coma ( , )

La famosa coma representa una pausa corta, al mismo tiempo que se utiliza para estructurar la oración de forma gramatical. Algunos de sus usos son los siguientes:

Separar oraciones, cuyo valor sea el mismo en el sentido gramatical. Ejemplo: el lunes fui a cortarme el cabello, afeitarme la barba, depilarme las cejas.

Para dividir vocablos de una enumeración dentro de un mismo enunciado. Ejemplo: encontraron un perro, dos gatos, tres pericos y una liebre. Como vemos, la anterior enumeración es completa, por tal motivo antes de escribir el último elemento de la lista se le colocó una "y" (conjunción), no obstante, cuando esta es incompleta, no se pone la conjunción, sino una coma y el conjunto se termina con un punto. Ejemplo: las caretas, guantes de protección, botas antiderrapantes, etc., deberán ser puestos a la entrada.

Un uso muy común de la coma es cuando el sustantivo funciona como vocativo (se llama al interlocutor), por lo que se deberá colocar precedidos de la coma si el sustantivo va al final, seguidos de esta si va al principio de la frase o entre comas si va en medio. Ejemplo: Has tu trabajo, Juan/ Juan, haz tu trabajo/ ¿Puedes hacer, Juan, tu trabajo?

Se usa también cuando se tiene que interrumpir el curso de una oración, sea para ampliar lo anteriormente dicho o para aclararlo. Ejemplo: Esa flor, como nos explicaron la semana pasada, es venenosa.

Punto y coma ( ; )

No es punto ni es coma, es decir, determina una pausa más amplia que la de la coma, pero, al mismo tiempo, más pequeña que la del punto. Entre sus usos se encuentra dividir dos o más elementos en una frase si anteriormente se habían usado comas. Ejemplo: Los manteles serán azules; el vestido, rosa; las zapatillas, doradas; el ramo, morado)

Además de lo previo, el punto y coma sirve para separar oraciones que en sentido sintáctico son independientes pero que al mismo tiempo tienen un vinculo muy estrecho (de causalidad). Ejemplo: el niño se enfermó; no le hizo caso a su mamá.

Puntos sucesivos ( ... )

Los puntos simbolizan o una interrupción en la oración o un final misterioso. Se colocan tres puntos que siempre deberán ir pegados a la última letra previa y van separados por un espacio de la palabra que sigue. Se usa los puntos suspensivos para expresar duda, para no escribir una "grosería". Ejemplo: Hijo de tu p... (Todos sabemos qué sigue)

Dos puntos ( : )

Los dos puntos tiene la función de detener el discurso para que, de ese modo, el lector ponga toda su atención en la parte que sigue. Ejemplo: Ejemplo: (valga la redundancia) Pues, ¿verdad que esperabas algo más?