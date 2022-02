Maestros federalizados, en contra de las acciones del SNTE 53 en Sinaloa

Sinaloa.- El Comité por la Legalidad Magisterial se mostró en desacuerdo con las acciones de manifestación emprendidas por los líderes sindicales del SNTE, al solicitar la regularización de 25 plazas de supervisores en el área de Educación Física, las cuales se otorgaron de forma provisional de manera arbitraria y fuera de los lineamientos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros.

Santiago Acosta Cervantes, administrativo en la Escuela Secundaria Técnica No. 4, citó que la secretaria de Educación Pública y Cultura (Sepcy) de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, declaró que no es posible regularizar dichas plazas pues no están presupuestadas y están fuera de los lineamientos de la ley.

Relató que existían solo 18 supervisiones en el estado, las cuales eran suficientes para cubrir a los profesores de Educación Física, pero en vísperas de cambio de la sección en el estado se otorgaron de forma arbitraria.

Intervención

“En nuestro gremio magisterial se han dado, en administraciones anteriores, malos manejos, o asignación de recurso.”

El grupo de maestros representantes de trabajadores del área magisterial federalizado externaron su descontento en las acciones de toma de oficinas de la SEPyC en Culiacán, por maestros que están pidiendo situaciones que consideran están fuera del marco de la legalidad.

“Somos la representación de un centenar de compañeros a favor de la legalidad, transparencia y que todo debe transcurrir conforme a derecho.”

El pasado jueves 17 hicieron entrega de un documento externando el posicionamiento donde dan apoyo a toda acción conforme a legalidad.

Piden que se representen los lineamientos, y a diferencia de la mayoría que debe esperar tiempos para poder concursar y aspirar a otro cargo, los hoy 25 favorecidos con las plazas no se han sometido a un examen u ocupado un puesto para un crecimiento vertical, y fueron beneficiados por “amigazgos” y “compadrazgos.” Piden que prevalezca la democracia y legalidad, y se transcurra conforme a derecho.

Posturas

Patricia Obeso Castro, con 19 años de antigüedad en la docencia, expresó que han vivido distintas injusticias por parte del SNTÉ a la base trabajadora.

Citó a luchadores sociales, haciendo énfasis en lo dicho por Pancho Villa, “La tierra es de quien la trabaja ”, y considero que la plaza debe ser para quien estudia. “Somos un grupo de docentes que estamos a favor de la justicia.”

La maestra Luz Éster Chon Álvarez declaró que con 30 años de servicio sigue apostándole a la educación y obtuvo su posgrado, mientras que la asignación de plazas en el caso de algunos de los 25 beneficiados, tienen una ascendencia sin comprobar estudios.