Mitos y dudas sobre la vacunación

México.- La inmunización lograda mediante la vacunación es una de las innovaciones científicas que más han contribuido a la prevención de muertes alrededor del mundo, aumentando al mismo tiempo la esperanza de vida y el desarrollo económico.

Durante el 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró a las dudas y al rechazo hacia las vacunas como unas de las principales amenazas a la salud.

Aun hoy, en tiempos de pandemia, en los que la gran preocupación de la población científica es generar una vacuna eficiente y segura contra el coronavirus, las personas manifiestan muchas dudas sobre la vacunación, lo que ha quedado claro en algunos sondeos aplicados por Debate y en las preguntas que lanza el público de este medio a invitados e invitadas expertas durante las transmisiones en vivo en las redes sociales.

Recientemente, la doctora Hilda Karina Ramírez Medina respondió algunas de estas cuestiones, y comentó que aun cuando no vacunarse es una decisión personal, los datos actuales indican que las vacunas son muy seguras.

Fuente: OMS 2020, Proyecto Avatar Enfermería Comunitaria

Mitos surgen durante la pandemia

Actualmente, ante el bombardeo de información que se da sobre la elaboración de vacunas contra el coronavirus, algunas personas pueden manifestar dudas y creencias al respecto, incluso hacia la calidad de los procesos.

Hilda Karina Ramírez considera que el proceso de desarrollo y los ensayos que se llevan a cabo en México son muy positivos y representan una gran oportunidad para nuestro país, considerando que los procesos son en general muy seguros, y que ninguna industria farmacéutica apostaría a elaborar una vacuna que ocasionara algún daño a las personas, porque las pérdidas serían enormes por las demandas que habría, pues la idea es generar una vacuna que pueda lograr la inmunización de la población.

Dudas sobre alteraciones del ADN

Pese a lo anterior, existen muchos mitos y rumores entre la población, a los que la doctora Hilda pudo dar una respuesta. Por ejemplo: ¿afectan las vacunas el ADN? La vacuna está diseñada para que al entrar a la célula cumpla la función de producir una respuesta inmunológica. Además, comentó que diariamente en actividades como la alimentación ingresamos a nuestro organismo ADN, por ejemplo de plantas, pero nuestro sistema inmune puede reconocer el ADN extraño y eliminarlo, es por eso que incluso le es posible eliminar el ADN de virus que ingresan al cuerpo humano.

Por su parte, la OMS menciona que las personas adultas y los niños están enfrentando continuamente muchos microorganismos, incluso sustancias que generan una respuesta inmune, y que cuando se sufre un resfriado o una faringitis, el cuerpo ha sido expuesto a muchas veces más antígenos que los que ingresan al cuerpo en una vacuna.

¿Contienen mercurio las vacunas?

Otra duda recurrente es si son utilizados mercurio y aluminio en las vacunas. La respuesta es —de acuerdo con la especialista— que actualmente no son utilizados los metales mencionados en los preparados vacunales; sin embargo, sí utilizan compuestos orgánicos con átomos de mercurio. Según la CDC, el compuesto utilizado anteriormente era el metilmercurio, y en nuestros días ya no se utiliza.

Ahora algunas vacunas contienen el compuesto etilmercurio o timerosal, un conservante que evita crecimiento de hongos y bacterias, que se añade solo en los frascos de dosis múltiples.

En diversos ensayos el timerosal en las vacunas ha demostrado seguridad, y no se ha encontrado evidencia de que las cantidades de este compuesto en los contenedores ocasionen algún daño a la salud humana, además las vacunas en viales de una sola dosis no contienen timerosal.

El mito del chip para el control mental

Una creencia que se ha popularizado en las redes sociales es que a través de las vacunas puedan implantar un nanochip para el control de la mente humana. La doctora Ramírez dijo que si bien se tiene conocimiento de la creación de nanochips, estas tecnologías aún están en desarrollo, y se utilizarían para el monitoreo de ondas cerebrales en animales de experimentación, como cerdos, y que en caso de que se llegaran a desarrollar con éxito sería para aplicaciones biomédicas en pro de la salud humana, como en muchos otros casos en la historia de los avances de la medicina.

No creo que estemos en ese punto de tener un nanochip para controlar a una persona. Yo creo que el cerebro humano es bastante complejo

El autismo y la inmunización en niños

Se ha relacionado a las vacunas con el autismo. Al respecto, la investigadora comentó que la aparición del espectro autista en niñas y niños es multifactorial, no se ha encontrado una sola causa, además se ha indagado en el factor genético como posible causa.

Por su parte, la OMS describe que un estudio de 1998 planteó la posible relación entre la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) y el autismo, pero se demostró como un estudio fraudulento y con sesgos graves, por lo que se retiró de la revista que lo publicó, y ahora mismo no se conoce alguna prueba entre el autismo y esta vacuna. «Lamentablemente, esa publicación creó un estado de pánico que produjo una disminución de las tasas de inmunización y posteriores brotes de esas enfermedades», mencionó la organización, que también señaló que es seguro que los niños reciban más de una vacuna a la vez, siempre y cuando estén indicadas para su edad, lo que tiene la ventaja de evitar las molestias de varias aplicaciones.

Las enfermedades prevenibles

A la pregunta sobre si es necesario ponerse una vacuna si está erradicada una enfermedad, la doctora Ramírez respondió que las enfermedades se consideran erradicadas porque existe un largo tiempo en el que no se han presentado, y si no han vuelto a causar enfermedad es justo por la vacunación, ya que los virus y las bacterias están en el ambiente, y resurgen cuando encuentran en un organismo no inmune a ellos.

Asimismo, la OMS menciona que si se va a viajar es deseable que las personas se vacunen contra las enfermedades típicas de los lugares a donde se dirija, ya sea que se consideren erradicadas las enfermedades en el país de origen o en el país donde la enfermedad es endémica o sigan activas.

Dudas con la higiene y las vacunas

Puede ser común pensar que basta la higiene para prevenir una enfermedad, y la doctora Hilda Karina resaltó que la higiene es muy importante para prevenir enfermedades. Por ejemplo, el confinamiento ahora con el coronavirus, la sana distancia y el uso de cubrebocas son medidas higiénicas importantes, pero no cumplen la función de una vacuna: inmunizar, para que, en caso de adquirir un patógeno, el organismo pueda defenderse.

La forma en que las vacunas producen la respuesta inmune es similar a la generada por las infecciones de manera natural, pero no causan la enfermedad ni predisponen a la persona inmunizada en riesgo de tener las complicaciones que al enfermarse sufren. Por ejemplo, la infección de Haemophilus influenzae de tipo b genera disfunciones cognitivas; la rubéola lleva a tener hijos con defectos congénitos; la hepatitis B puede provocar cáncer hepático, y el sarampión puede producir la muerte.

Vacunación y efectos secundarios

Respecto a los efectos secundarios, la OMS aclara que las vacunas no causan efectos secundarios graves, y que similar a los medicamentos, los efectos suelen ser leves, como febrícula y enrojecimiento o dolor en el lugar de aplicación, que no se comparan con los efectos que podría tener una persona al sufrir una infección prevenible por la vacunación, por ejemplo, el tétanos ocasiona dolores intensos, espasmos musculares y coágulos sanguíneos; el sarampión puede causar encefalitis y ceguera.

Finalmente, cabe recordar que muchas enfermedades que pueden ser evitadas con la vacunación son mortales.

Ensayos de vacunas en México

En semanas recientes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó la interrupción realizada por AstraZeneca en sus ensayos clínicos por la detección de un efecto secundario en uno de los voluntarios.

Al respecto, el secretario explicó que este desarrollo se encuentra en la fase 3, en la cual se monitorea a alrededor de 40 mil personas inoculadas. En esta fase los estudios se detienen o se pausan con una sola persona que muestre algún efecto o reacción, porque así lo dictan los protocolos.

La intención es encontrar si la aplicación de la vacuna tiene relación directa y se determinen las causas de los efectos secundarios. Además, recientemente, en conferencia en Palacio Nacional, informó que los ensayos clínicos fase 3 de cinco diferentes vacunas contra COVID-19 iniciarán en octubre en México, pues ya hay siete vacunas de distintos países, y distintas farmacéuticas han manifestado su interés ante la Secretaría de Salud y la Cofepris para llevar a cabo la fase 3 en México.

«Menciono Janssen, que es de Estados Unidos; Sputnik-V, que como ustedes saben es rusa; Cansino, que es china; Novavax, que es de Estados Unidos; CureVac, que es alemana; Sanofi-Pasteur, que es de Francia; y ReiThera, que es italiana, que ya fuimos invitados, y se está avanzando en ello también», dijo.

De acuerdo con una presentación que mostró en la mañanera del 23 de septiembre, las vacunas de la farmacéutica Janssen, Sputnik-V, Cansino, Novavax, CureVac y Sanofi-Pasteur podrían comenzar ensayos clínicos de fase 3 en México en octubre de este año.

El canciller recordó que México ha alcanzado acuerdos por tres vías para garantizar su acceso oportuno a la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Estas estrategias —precisó— son la incorporación de México al mecanismo Covax, la participación en la fase 3 de al menos siete proyectos y los acuerdos bilaterales, como los alcanzados con las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer (Segob, Reforma).

Respecto a Covax, Ebrard destacó que esta semana se formalizará el acuerdo de participación en este mecanismo, y será el primer contrato vinculante de acceso de México a las vacunas contra COVID-19. Covax —explicó— está trabajando en un conjunto de vacunas, con participación multilateral de más de 170 países, en el que se eligen los biológicos que vayan obteniendo resultados confirmados (Segob, Reforma).

¿Quién no debe vacunarse?

Prácticamente todo mundo puede vacunarse, pero la vacunación se desaconseja en las siguientes situaciones especiales:

1. Quimioterapia

En tratamientos largos que afectan el sistema inmunitario, como la quimioterapia, está contraindicada la vacunación contra enfermedades.

2. Enfermedades crónicas

Algunas tipos de vacunas se desaconsejan en enfermedades crónicas y disfunciones metabólicas, en niños y adultos. Debe pedir opinión de su médico para evitar contraindicaciones.

3. Alergias

Si se tiene alergias contra algún componente de las vacunas, la inmunización se evitará. Sin embargo, estas alergias son muy raras.

4. Enfermedad grave

Niños y adultos que presentan una enfermedad grave el día de la vacunación deben ser vacunados en cuanto se encuentren bien.

5. Infecciones agudas

En algunas vacunas, como la de la gripe estacional, se solicita no presentar síntomas de enfermedad respiratoria o temperatura para inmunizarse (OMS, 2020).