Nivel preescolar Aprende en Casa 3: actividades y preguntas 5 de febrero 

Los estudiantes de nivel básico en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con educación a distancia por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión, te damos a conocer las actividades y preguntas para nivel preescolar de este viernes 5 de febrero de 2021 que propone el programa "Aprende en Casa 3".

Mundo natural y social: ¿Por qué hacemos honores a la bandera?

El día de hoy aprenderás cómo se participa en las conmemoraciones cívicas y tradicionales.

Observa calendario e identifica que está marcado que el día lunes que no hubo clases.

¿Tú has hecho honores a la Bandera?

Los símbolos patrios son los que dan la identidad mexicana y son tres. ¿Quieres saber cuáles son?

El primer símbolo patrio es el Escudo Nacional.

El segundo símbolo patrio es la Bandera Nacional, que tiene 3 colores.

¿Sabes qué fecha es hoy?

Inglés: Las palabras clave de una canción

El día de hoy aprenderás a identificar palabras clave en una canción infantil.

Observa el siguiente video:

Recomendaciones

Count all of the monkeys on the bed. Each monkey has a number on its shirt, so it is easy to keep track of all 5 monkeys. / Cuenta todos los changos en la cama. Cada chango tiene un número en su camiseta, por lo que es fácil hacer un seguimiento de los 5 changuitos.

Mira el siguiente video:

Five little monkeys

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo