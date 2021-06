Nivel preescolar Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 18 de junio 

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión, te proporcionamos las preguntas y actividades para nivel preescolar de este viernes 18 de junio de 2021 con el programa "Aprende en Casa 3".

Conocimiento del medio: ¿De quién son estas crías?

El día de hoy aprenderás a describir y explicar las características comunes que identificas entre seres vivos y elementos que observas en la naturaleza.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa los siguientes videos:

Mamíferos y vivíparos

Emily

Alejandro

Cristian

Observa la siguiente lámina que se titula, ¿De quién son estas crías?

Imagen: SEP

Inglés: Ayudemos a Pedro

El día de hoy aprenderás a participar en la formulación de preguntas.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Responde las siguientes preguntas:

What color is the notebook? / ¿De qué color es el cuaderno?

Imagen: SEP

It is red. Can you point out the red Teddy Bear? / Es roja. ¿Puedes señalar el oso de peluche rojo?

What color is the pencil? / ¿De qué color es la lapicera?

Imagen: SEP

What color are the colors? / ¿De color son los colores?

Imagen: SEP

Make the following this dice. On each face, place a question. / Realiza el siguiente este dado. En cada cara coloca una pregunta.

Imagen: SEP

Draw your dice on a sheet of paper. / Dibuja tu dado en una hoja de papel.

Imagen: SEP

Write the questions or make the drawings. / Escribe tus preguntas o realiza tus dibujos.

Imagen: SEP

With the help of whoever accompanies you, cut the banks. / Con la ayuda de quien te acompaña, corta las orillas.

Imagen: SEP

Paste the corners. / Pega las esquinas.

Imagen: SEP

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

