Nivel preescolar Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 31 de mayo

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión, te proporcionamos las actividades y preguntas para nivel preescolar de este lunes 31 de mayo de 2021 con el programa "Aprende en Casa 3".

Artes: Cuentos sonoros

El día de hoy aprenderás a relacionar los sonidos que escuchas con la fuentes sonoras que los emiten.

Actividades "Aprende en Casa 3"

A continuación, lee lo que dijo tu compañera Montse:

“En mi sueño yo era parte de una tribu de apaches, danzábamos, porque no había llovido en mucho tiempo y necesitábamos que lloviera. Al principio, yo no creía que funcionara, pero llegó un pájaro y me dijo que debíamos prender fuego y danzar alrededor de él.

Y eso hicimos, prendimos una fogata grande y danzamos, de pronto comenzó a soplar el viento y cayeron las primeras gotas de lluvia. Seguimos danzando y llovió tan fuerte que hubo truenos y tuvimos que irnos en nuestros caballos a buscar refugio".

Realiza en tu cuaderno una lista de los sonidos que escuchó en su sueño:

Apaches

Caballo

Fuego

Lluvia

Truenos

Pájaro

Reloj

Valores: ¡Juntos sí podemos!

El día de hoy aprenderás a hablar de tus conductas y de las de otros, y explica las consecuencias de algunas de ellas para relacionarte con los demás.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Da clic AQUÍ para leer el siguiente cuento titulado "¡Oh, oh, la pelota!".

Imagen: SEP

¿En qué otras situaciones se pueden ayudar unos a otros?

Observa los siguientes videos:

Anna Victoria

Valentina

Vanesa

En la siguiente lámina didáctica que se titula “Colaboramos”, observa situaciones en las que puedes ayudar a alguien más.

Imagen: SEP

