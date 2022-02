No compres una mascota, mejor adopta a uno de los 25 millones de perros y gatos callejeros que hay en México

México.- No compres una mascota, mejor infórmate para adoptar a uno de los 25 millones de perros y gatos callejeros que hay en México. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad, en el arranque del año es cuando más se regalan animales de compañía, de los cuales, el 70 por ciento termina abandonado en la calle o en la azotea.

Nadyne Jiménez, cofundadora de Huella por Huella, asociación civil que en un año de vida ha colocado a 200 perros en diferentes hogares del País, Estados Unidos y República Checa, invita a no cosificar a los animales.

"A veces no pasan ni dos meses cuando la familia decide abandonarlo, no conviertas un acto de amor en todo lo contrario; reflexiona si en verdad vas a incluirlo en tus actividades diarias", comenta.

Para ella, entre los problemas de fondo están la desinformación, que muchos no son conscientes de las necesidades de ciertas razas o que sólo buscan a los cachorros físicamente bonitos.

"Es muy difícil que la gente se interese por el perro que parece agresivo, el de color negro, el inválido o el grande, eso dificulta acomodarlos", comenta la abogada.

Por otra parte, con más de una década en el cuidado de gatos, Paloma Salas destaca las ventajas de adoptar a un felino.

"Puede adaptarse perfectamente a espacios chicos y no requiere de paseos; dosifica su comida y por instinto buscan arena para hacer sus necesidades", explica la integrante de Gatos en Adopción CDMX Protectoras.

"Si eres una persona que estás fuera de casa varias horas al día, se recomienda tener más de uno, pues juntos se entretienen y gastan su energía; claro, el espacio debe tener características específicas para su bienestar".

Según la PAOT, México ocupa el tercer lugar en América Latina por abandono y maltrato animal, actividad que crece 20 por ciento cada año, pero esto se puede reducir con la esterilización.

"Ya no debe existir la idea de esperar crías de tu mascota, no son tus hijos y no existe ningún lazo sanguíneo, si quieres otro, adóptalo, pero no los reproduzcas, rompe la cadena de sufrimiento", concluye Paloma.

¡Al museo!

El Papalote Museo del Niño tiene la expo temporal "Entre Ladridos y Maudillos", que busca aborda la responsabilidad que representa tener mascotas y sensibilizar sobre los cuidados que se les deben ofrecer.

A través de actividades, espacios y objetos presentes no sólo en la sala, sino en todo el inmueble, se abordan las travesuras, necesidades y cualidades de un animal de compañía.

Los niños jugarán a ser médicos veterinarios, aprenderán a hacer un presupuesto de consumo o cómo alimentar a su mascota.



¿Cómo funcionan?

Los refugios suelen ocultar su dirección para evitar la práctica común de que la gente abandone ahí animales.

Contáctalos en sus redes sociales y considera que no debes buscar cierta raza o tipo de mascota, sino el que esté disponible.

Aceptan donativos en especie y trabajan con voluntarios, incluso para el asesoramiento legal.

Deberás llevar una solicitud exhaustiva y, en muchos casos, entrevistas para confirmar que todos recibirán lo que necesitan.